Сташевский, Зверева и Лика Стар. Как сейчас выглядят популярные звёзды прошлого

Многих интересует, как сложилась жизнь популярных звезд 90-ых. Кто-то из них продолжает сольную карьеру, а кто-то разочаровался в сцене и сменил профессию. Посмотрите, чем кумиры занимаются сейчас.

Влад Сташевский

Певец очень быстро стал популярным, но после расставания с продюсером Юрием Айзеншписом его карьера перестала развиваться. Певец выпустил сольный альбом «Лабиринты». К тому же появилось новое шоу «Фабрика звезд», слушатели стали находить новых кумиров. Сташевский окончил Московский государственный университет коммерции, у него было образование управленца. Бывший певец стал заниматься бизнесом в сфере обработки отходов металлолома и удалении сточных вод, но в 2017 фирма закрылась.