Сташевский, Зверева и Лика Стар. Как сейчас выглядят популярные звёзды прошлого
Многих интересует, как сложилась жизнь популярных звезд 90-ых. Кто-то из них продолжает сольную карьеру, а кто-то разочаровался в сцене и сменил профессию. Посмотрите, чем кумиры занимаются сейчас.
Влад Сташевский
Певец очень быстро стал популярным, но после расставания с продюсером Юрием Айзеншписом его карьера перестала развиваться. Певец выпустил сольный альбом «Лабиринты». К тому же появилось новое шоу «Фабрика звезд», слушатели стали находить новых кумиров. Сташевский окончил Московский государственный университет коммерции, у него было образование управленца. Бывший певец стал заниматься бизнесом в сфере обработки отходов металлолома и удалении сточных вод, но в 2017 фирма закрылась.
Фото: instagram.com/serdar_kambarov
Фото: instagram.com/chigincev
Линда (Светлана Гейман)
Певица продолжает заниматься творчеством, однако сегодня она не так популярна, как в 90-ые. После того, как Линда перестала сотрудничать с Максимом Фадеевым, ей пришлось самой заниматься собственным продвижением. Ее стиль почти не изменился, но сейчас она больше экспериментирует с образами.
Фото: instagram.com/lindagroup
Фото: instagram.com/lindagroup
Саша Зверева
В прошлом Саша была солисткой группы «Демо». В 2010 девушка решила начать сольную карьеру, но решение не принесло большого успеха, поэтому Зверева стала вести программы на телевидении. Сейчас девушка создает одежду для беременных, проводит семинары на тему материнства.
Фото: instagram.com/iurii4415
Фото: instagram.com/irina.asadchaya
Лика Стар
Лика была одной из самых популярных певиц 90-ых, но из-за ссоры с продюсером она закончила свою карьеру. Сейчас Лика занимается воспитанием детей и туристической деятельностю.
Фото: instagram.com/likastar_official
Фото: instagram.com/likastar_official
Ирина Салтыкова
Певица стала очень популярна благодаря клипу «Серые глаза» и роли в фильме «Брат 2», но большая конкуренция в шоу-бизнесе не позволила ей там долго оставаться. Ирина решила открыть свое ателье «Дом красоты и стиля Ирины Салтыковой».
Фото: instagram.com/opium_dlya_nicogo
Фото: instagram.com/irinasaltykova_official
Группа «Тату»
Лена Катина и Юля Волкова были очень популярны, их песни играли везде. Но в 2008 девушки решили закончить сотрудничество в группе и начать сольные карьеры.
Фото: instagram.com/fanpage_tatu
Фото: instagram.com/fanpage_tatu
Андрей Губин
Певец неожиданно пропал со сцены в 2000-ых. Тогда он решил попробовать поработать продюсером, писал тексты для коллег. Сейчас он редко появляется на телевидении.
Фото: instagram.com/gubin_andrey___
Фото: instagram.com/gubin_andrey___
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