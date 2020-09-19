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Сташевский, Зверева и Лика Стар. Как сейчас выглядят популярные звёзды прошлого

19 сентября 2020 06:27
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Многих интересует, как сложилась жизнь популярных звезд 90-ых. Кто-то из них продолжает сольную карьеру, а кто-то разочаровался в сцене и сменил профессию. Посмотрите, чем кумиры занимаются сейчас.

Влад Сташевский

Певец очень быстро стал популярным, но после расставания с продюсером Юрием Айзеншписом его карьера перестала развиваться. Певец выпустил сольный альбом «Лабиринты». К тому же появилось новое шоу «Фабрика звезд», слушатели стали находить новых кумиров. Сташевский окончил Московский государственный университет коммерции, у него было образование управленца. Бывший певец стал заниматься бизнесом в сфере обработки отходов металлолома и удалении сточных вод, но в 2017 фирма закрылась.

Сташевский, Зверева и Лика Стар. Как сейчас выглядят популярные звёзды прошлого-1

Фото: instagram.com/serdar_kambarov

Сташевский, Зверева и Лика Стар. Как сейчас выглядят популярные звёзды прошлого-3

Фото: instagram.com/chigincev

Линда (Светлана Гейман)

Певица продолжает заниматься творчеством, однако сегодня она не так популярна, как в 90-ые. После того, как Линда перестала сотрудничать с Максимом Фадеевым, ей пришлось самой заниматься собственным продвижением. Ее стиль почти не изменился, но сейчас она больше экспериментирует с образами.  

Сташевский, Зверева и Лика Стар. Как сейчас выглядят популярные звёзды прошлого-6

Фото: instagram.com/lindagroup

Сташевский, Зверева и Лика Стар. Как сейчас выглядят популярные звёзды прошлого-8

Фото: instagram.com/lindagroup

Саша Зверева

В прошлом Саша была солисткой группы «Демо». В 2010 девушка решила начать сольную карьеру, но решение не принесло большого успеха, поэтому Зверева стала вести программы на телевидении. Сейчас девушка создает одежду для беременных, проводит семинары на тему материнства.

Сташевский, Зверева и Лика Стар. Как сейчас выглядят популярные звёзды прошлого-11

Фото: instagram.com/iurii4415

Сташевский, Зверева и Лика Стар. Как сейчас выглядят популярные звёзды прошлого-13

Фото: instagram.com/irina.asadchaya

Лика Стар

Лика была одной из самых популярных певиц 90-ых, но из-за ссоры с продюсером она закончила свою карьеру. Сейчас Лика занимается воспитанием детей и туристической деятельностю.

Сташевский, Зверева и Лика Стар. Как сейчас выглядят популярные звёзды прошлого-16

Фото: instagram.com/likastar_official

Сташевский, Зверева и Лика Стар. Как сейчас выглядят популярные звёзды прошлого-18

Фото: instagram.com/likastar_official

Ирина Салтыкова

Певица стала очень популярна благодаря клипу «Серые глаза» и роли в фильме «Брат 2», но большая конкуренция в шоу-бизнесе не позволила ей там долго оставаться. Ирина решила открыть свое ателье «Дом красоты и стиля Ирины Салтыковой».

Сташевский, Зверева и Лика Стар. Как сейчас выглядят популярные звёзды прошлого-21

Фото: instagram.com/opium_dlya_nicogo

Сташевский, Зверева и Лика Стар. Как сейчас выглядят популярные звёзды прошлого-23

Фото: instagram.com/irinasaltykova_official

Группа «Тату»

Лена Катина и Юля Волкова были очень популярны, их песни играли везде. Но в 2008 девушки решили закончить сотрудничество в группе и начать сольные карьеры. 

Сташевский, Зверева и Лика Стар. Как сейчас выглядят популярные звёзды прошлого-26

Фото: instagram.com/fanpage_tatu

Сташевский, Зверева и Лика Стар. Как сейчас выглядят популярные звёзды прошлого-28

Фото: instagram.com/fanpage_tatu

Андрей Губин

Певец неожиданно пропал со сцены в 2000-ых. Тогда он решил попробовать поработать продюсером, писал тексты для коллег. Сейчас он редко появляется на телевидении. 

Сташевский, Зверева и Лика Стар. Как сейчас выглядят популярные звёзды прошлого-31

Фото: instagram.com/gubin_andrey___

Сташевский, Зверева и Лика Стар. Как сейчас выглядят популярные звёзды прошлого-33

Фото: instagram.com/gubin_andrey___

Посмотрите, как изменились участницы когда-то популярной группы «Ранетки»  подробнее здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Влад Сташевский # Светлана Гейман # Саша Зверева # Лика Стар # Ирина Салтыкова # Лена Катина # Юлия Волкова # Андрей Губин # Фотофакт

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