Культовые фильмы 1999 года. Какие детали легко пропустить в «Матрице» и «Бойцовском клубе»
Как много хороших фильмов вышло в 1999 году? Очень много, однако в список лучших неизменно попадают как минимум два: «Бойцовский клуб» и «Матрица». Мы решили выяснить, какие интересные детали можно пропустить, когда смотришь эти кинокартины в первый раз.
Бойцовский клуб
До «формальной» встречи с Тайлером, персонаж Эдварда Нортона встречал персонажа Брэда Питта не менее четырёх раз. Правда, чтобы это заметить, нужно либо исключительно внимательно смотреть фильм, либо воспользоваться замедленным просмотром.
Фото: кадры из фильма «Бойцовский клуб»
На нереальность второго Дердена указывает и другая деталь. Телефон, с которого персонаж Нортона звонил персонажу Питта, не способен принимать входящие звонки.
Фото: кадр из фильма «Бойцовский клуб»
Вы заметили, что священник присоединился к клубу? После того, как мужчину облили водой, его можно видеть в подвале вместе с другими участниками клуба.
Фото: кадры из фильма «Бойцовский клуб»
Матрица
Помните, как Морфеус предлагал Нео красную таблетку? У Пифии тоже есть такая.
Фото: reddit.com/user/TheWidowLicker
Одежда Пифии и цвета кухни являются отсылкой к фреске Микеланджело «Дельфийская сивилла».
Фото: reddit.com/user/VonAether
В фильме «Человек-муравей и Оса» есть отсылка к одной из самых популярных ролей Лоуренса Фишборна. На доске рядом с актёром написано название фильма, в котором Фишборн сыграл Морфеуса.
Фото: pikabu.ru / LampaKota
Капли дождя в машине, где сидит Нео, напоминают цифровые столбцы матрицы.
Фото: кадры из фильма «Матрица»
Кстати, ранее мы рассказывали о злодеях, которые не любят нападать на протагонистов сразу.
В числе антагонистов и Агент Смит – подробнее здесь.