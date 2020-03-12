Культовые фильмы 1999 года. Какие детали легко пропустить в «Матрице» и «Бойцовском клубе»

Как много хороших фильмов вышло в 1999 году? Очень много, однако в список лучших неизменно попадают как минимум два: «Бойцовский клуб» и «Матрица». Мы решили выяснить, какие интересные детали можно пропустить, когда смотришь эти кинокартины в первый раз.

Бойцовский клуб

До «формальной» встречи с Тайлером, персонаж Эдварда Нортона встречал персонажа Брэда Питта не менее четырёх раз. Правда, чтобы это заметить, нужно либо исключительно внимательно смотреть фильм, либо воспользоваться замедленным просмотром.