«Звёздные войны». Как изменились актёры из фантастической саги

С момента выхода известной саги «Звездные войны» прошло уже больше 40 лет. Несмотря на это, картина не теряет популярности у любителей фантастики. Посмотрите, как за эти годы изменились актеры легендарной картины. Дэвид Проуз – Дарт Вейдер Дарт Вейдер – это самая известная роль актера. Именно благодаря фантастической саге он стал популярным. Кроме актерской карьеры Дэвид был спортсменом, занимался тяжелой атлетикой и бодибилдингом. В этом году ему исполнилось 85 лет.

Фото: kinopoisk.ru

Фото: kinopoisk.ru

Натали Портман – Падме Амидала Первый кастинг актриса прошла в 10 лет, тогда и началась ее карьера. Первую главную роль сыграла в фильме «Леон», ей было всего 13. Сейчас актриса активно продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Похожи? Показываем дочь актрисы Кэрри Фишер, которая сыграла Лею Органу в «Звёздных войнах»

Фото: instagram.com/padmeportman

Фото: kinopoisk.ru

Лиам Нисон – Квай-Гон Джинн У Нисона в детстве было два увлечения: бокс и театр. В 24 он начал играть в белфастском театре и вскоре его заметили режиссеры. Актер снялся в более чем 70 фильмах. В этом году он снимается в боевике «Честный вор».

Фото: instagram.com/kinofranshiza

Фото: kinopoisk.ru

Марк Хэмилл – Люк Скайуокер Сразу после школы Хэмилл решил поступить в театральный колледж. Так началась его актерская карьера. В 18 он начал сниматься в «Шоу Билла Косби». Роль Люка Скайуокера принесла ему особую популярность. Сейчас Марку 68 лет, он до сих пор продолжает сниматься и озвучивать персонажей.

Фото: instagram.com/starwars.films

Фото: kinopoisk.ru

Иэн Макдайармид – Палпатин (Дарт Сидиус) Актер знаменит своей работой в британском театре, также он известен как талантливый режиссер. Сам Иэн считает себя театральным актером, но от ролей в кино не отказывается. Кроме этого он участвует и в телевизионных проектах. Веселье и кропотливый труд. Что происходит на съёмочных площадках популярных фильмов

Фото: instagram.com/alec_traveler

Фото: kino-teatr.ru

Харрисон Форд – Хан Соло Форд – один из самых высокооплачиваемых актеров конца 20 века, а «Звездные войны» принесли ему еще большую популярность. В 2002 Харрисона наградили «Золотым глобусом» за вклад в кинематограф.

Фото: imdb.com

Фото: kinopoisk.ru

Джейк Ллойд – юный Энакин Скайуокер До съемок в фильмах актер снимался в рекламе, а первую роль получил в 1966 году. В 2001 Джейк решил закончить актерскую карьеру. Он объяснил это тем, что роль юного Энакина Скайуокера отняла у него много сил.

Фото: instagram.com/zzzvezdnie_detki