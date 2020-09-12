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«Звёздные войны». Как изменились актёры из фантастической саги

12 сентября 2020 08:30
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С момента выхода известной саги «Звездные войны» прошло уже больше 40 лет. Несмотря на это, картина не теряет популярности у любителей фантастики. Посмотрите, как за эти годы изменились актеры легендарной картины.

Дэвид Проуз – Дарт Вейдер

Дарт Вейдер – это самая известная роль актера. Именно благодаря фантастической саге он стал популярным. Кроме актерской карьеры Дэвид был спортсменом, занимался тяжелой атлетикой и бодибилдингом. В этом году ему исполнилось 85 лет.

«Звёздные войны». Как изменились актёры из фантастической саги-1

Фото: kinopoisk.ru

«Звёздные войны». Как изменились актёры из фантастической саги-3

Фото: kinopoisk.ru

Натали Портман – Падме Амидала

Первый кастинг актриса прошла в 10 лет, тогда и началась ее карьера. Первую главную роль сыграла в фильме «Леон», ей было всего 13. Сейчас актриса активно продолжает сниматься в фильмах и сериалах.

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«Звёздные войны». Как изменились актёры из фантастической саги-6

Фото: instagram.com/padmeportman

«Звёздные войны». Как изменились актёры из фантастической саги-8

Фото: kinopoisk.ru

Лиам Нисон – Квай-Гон Джинн

У Нисона в детстве было два увлечения: бокс и театр. В 24 он начал играть в белфастском театре и вскоре его заметили режиссеры. Актер снялся в более чем 70 фильмах. В этом году он снимается в боевике «Честный вор».

«Звёздные войны». Как изменились актёры из фантастической саги-11

Фото: instagram.com/kinofranshiza

«Звёздные войны». Как изменились актёры из фантастической саги-13

Фото: kinopoisk.ru

Марк Хэмилл – Люк Скайуокер

Сразу после школы Хэмилл решил поступить в театральный колледж. Так началась его актерская карьера. В 18 он начал сниматься в «Шоу Билла Косби». Роль Люка Скайуокера принесла ему особую популярность. Сейчас Марку 68 лет, он до сих пор продолжает сниматься и озвучивать персонажей.

«Звёздные войны». Как изменились актёры из фантастической саги-16

Фото: instagram.com/starwars.films

«Звёздные войны». Как изменились актёры из фантастической саги-18

Фото: kinopoisk.ru

Иэн Макдайармид – Палпатин (Дарт Сидиус)

Актер знаменит своей работой в британском театре, также он известен как талантливый режиссер. Сам Иэн считает себя театральным актером, но от ролей в кино не отказывается. Кроме этого он участвует и в телевизионных проектах.

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«Звёздные войны». Как изменились актёры из фантастической саги-21

Фото:  instagram.com/alec_traveler

«Звёздные войны». Как изменились актёры из фантастической саги-23

Фото: kino-teatr.ru

Харрисон Форд – Хан Соло

Форд – один из самых высокооплачиваемых актеров конца 20 века, а «Звездные войны» принесли ему еще большую популярность. В 2002 Харрисона наградили «Золотым глобусом» за вклад в кинематограф.

«Звёздные войны». Как изменились актёры из фантастической саги-26

Фото: imdb.com 

«Звёздные войны». Как изменились актёры из фантастической саги-28

Фото: kinopoisk.ru

Джейк Ллойд – юный Энакин Скайуокер

До съемок в фильмах актер снимался в рекламе, а первую роль получил в 1966 году. В 2001 Джейк решил закончить актерскую карьеру. Он объяснил это тем, что роль юного Энакина Скайуокера отняла у него много сил.

«Звёздные войны». Как изменились актёры из фантастической саги-31

Фото: instagram.com/zzzvezdnie_detki

Любимые сериалы и фильмы детства хочется часто пересматривать. «Гостья из будущего» популярный многосерийный фильм, который смотрел каждый советский школьник. Узнать, как изменились герои спустя много лет, можно здесь.

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