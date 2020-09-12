«Звёздные войны». Как изменились актёры из фантастической саги
С момента выхода известной саги «Звездные войны» прошло уже больше 40 лет. Несмотря на это, картина не теряет популярности у любителей фантастики. Посмотрите, как за эти годы изменились актеры легендарной картины.
Дэвид Проуз – Дарт Вейдер
Дарт Вейдер – это самая известная роль актера. Именно благодаря фантастической саге он стал популярным. Кроме актерской карьеры Дэвид был спортсменом, занимался тяжелой атлетикой и бодибилдингом. В этом году ему исполнилось 85 лет.
Натали Портман – Падме Амидала
Первый кастинг актриса прошла в 10 лет, тогда и началась ее карьера. Первую главную роль сыграла в фильме «Леон», ей было всего 13. Сейчас актриса активно продолжает сниматься в фильмах и сериалах.
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Фото: instagram.com/padmeportman
Лиам Нисон – Квай-Гон Джинн
У Нисона в детстве было два увлечения: бокс и театр. В 24 он начал играть в белфастском театре и вскоре его заметили режиссеры. Актер снялся в более чем 70 фильмах. В этом году он снимается в боевике «Честный вор».
Фото: instagram.com/kinofranshiza
Марк Хэмилл – Люк Скайуокер
Сразу после школы Хэмилл решил поступить в театральный колледж. Так началась его актерская карьера. В 18 он начал сниматься в «Шоу Билла Косби». Роль Люка Скайуокера принесла ему особую популярность. Сейчас Марку 68 лет, он до сих пор продолжает сниматься и озвучивать персонажей.
Фото: instagram.com/starwars.films
Иэн Макдайармид – Палпатин (Дарт Сидиус)
Актер знаменит своей работой в британском театре, также он известен как талантливый режиссер. Сам Иэн считает себя театральным актером, но от ролей в кино не отказывается. Кроме этого он участвует и в телевизионных проектах.
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Фото: instagram.com/alec_traveler
Харрисон Форд – Хан Соло
Форд – один из самых высокооплачиваемых актеров конца 20 века, а «Звездные войны» принесли ему еще большую популярность. В 2002 Харрисона наградили «Золотым глобусом» за вклад в кинематограф.
Джейк Ллойд – юный Энакин Скайуокер
До съемок в фильмах актер снимался в рекламе, а первую роль получил в 1966 году. В 2001 Джейк решил закончить актерскую карьеру. Он объяснил это тем, что роль юного Энакина Скайуокера отняла у него много сил.
Фото: instagram.com/zzzvezdnie_detki
Любимые сериалы и фильмы детства хочется часто пересматривать. «Гостья из будущего» – популярный многосерийный фильм, который смотрел каждый советский школьник. Узнать, как изменились герои спустя много лет, можно здесь.