«Забудь о проблемах и веселись»: топ-7 новогодних роликов, которые помогут создать праздничное настроение

Новости мира. Начинается последняя треть декабря, и Новый год становится всё ближе. Нередко случается так, что вот уже 30 или даже 31 декабря, а праздничного настроения нет. Однако если желание создать себе новогоднюю атмосферу всё же присутствует, то не всё ещё потеряно. Самое время запастись мандаринами, приготовить «Оливье» и посмотреть что-нибудь подобающее случаю. Мы собрали для Вас топ-7 роликов, которые повышают вероятность появления праздничного настроения. Шесть из них являются общепризнанными, а один – выбор редакции. Приступим. 1. Волшебное Рождество в Москве (Рождество на улицах Москвы) Первое видео из нашего списка появилось в сети зимой 2013 года. Ролик был снят при поддержке Правительства Москвы. 7-минутная короткометражка набрала более двух миллионов просмотров. Главными героями истории являются парень и девушка. Мужчина захотел разыграть свою возлюбленную и сделал вид, что забыл купить кому-то подарок. Через некоторое время после ухода из дома молодой человек звонит девушке и просит помочь с выбором подарка. С этого момента для неё начинаются головокружительные приключения.

Фото: кадр из фильма «Волшебное Рождество в Москве»

2. Время вернуться домой (Zeit heimzukommen) 1,5-минутная короткометражка, созданная немецкой компанией Edeka Group в 2015 году. За три года видео посмотрели почти 61 миллион раз. Главным героем истории является дедушка, у которого есть большая семья. Проблема в том, что все его дети и внуки слишком заняты, чтобы приехать к нему в гости. Если хотите узнать, как дедушка сумел изменить ситуацию, посмотрите ролик.

Фото: кадр из фильма «Время вернуться домой»

3. Перемирие во время войны 3,5-минутный ролик был выпущен в ноябре 2014 года компанией Sainsbury’s и Британским королевским легионом. Видео основано на реальных событиях, которые имели место в 1914 году. Тот случай назван «Рождественским перемирием». Солдаты разных армий общались со своими противниками, обменивались подарками и даже играли в футбол. В дальнейшем были попытки повторить произошедшее в 1914 году, но командующие армий категорически запрещали подобные действия. Ролик посмотрели более 20 миллионов раз.

Фото: кадр из фильма «Перемирие во время войны»

4. Рождество с любовью от Миссис Санта-Клаус 3-минутное видео, автором которого является британская компания Marks and Spencer. На суд зрителей ролик был представлен в 2016 году, к настоящему моменту он набрал более девяти миллионов просмотров. Ролик вовсе не о том, что Санта-Клауса заменили. Просто один маленький мальчик решил написать Миссис Санта-Клаус, а не её мужу. И, стоит признать, ребёнок с выбором не ошибся.

Фото: кадр из фильма «Рождество с любовью от Миссис Санта-Клаус»

5. Лили и снеговик 2,5-минутный ролик от компании Cineplex. Видео появилось на просторах Сети в 2015 году. Эта короткометражка рассказывает историю дружбы маленькой девочки и созданного ею снеговика. Чтобы снежный друг Лили не таял, она прятала его в холодильник, а затем доставала зимой вновь. Но время шло, девочка взрослела, у неё появлялись свои заботы, а на друга времени не осталось. Чем закончилась эта история – ответ в короткометражке.

Фото: кадр из мульфильма «Лили и снеговик»

6. Новогодняя реклама Mars and Murrie’s (M and M’s) 15-секундный ролик, который практически стал классикой. Впервые эта реклама вышла в 1998 году, но до сих пор её нередко показывают по ТВ в канун Нового года. Количество просмотров – неизвестно. Многое другое тоже неизвестно. Но остаётся главный вопрос – он настоящий?

Фото: скриншот из рекламы M and M’s

7. Пингвины из «Мадагаскара»: операция «С Новым годом!» 12-минутное видео появилось на экранах в 2005 году, вскоре после успеха первого мультфильма. Короткометражка представляет собой типичное поведение четвёрки знаменитых пингвинов. Всё организовано, всё по плану, но, внезапно, Прапор замечает, что в зоопарке грустит медведь. В итоге он сбегает, чтобы купить грустящему коллеге подарок. В мультфильме полно забавных цитат, которые вряд ли оставят зрителя равнодушным. – Но в Новый год никто не должен грустить!

– Правильно, так что забудь о проблемах и веселись! Это приказ, парень.