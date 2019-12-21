Мужчина вломился в дом к пенсионерке. 82-летняя бабушка оказалась бодибилдером

Мужчина вломился в дом к 82-летней бабушке, К его сожалению, жильцом оказалась женщина, которая до сих пор занимается пауэрлифтингом. Как сообщает 13 WHAM ABC, пенсионерка Вилли Мёрфи в тот день уже собиралась ложиться спать. Было около одиннадцати вечера, когда в дверь постучали. Мужчина попросил вызвать скорую и сказал, что ему требуется помощь.

Фото: instagram.com/wdkx

Вилли заподозрила неладное и позвонила правоохранителям, а не медикам. Услышавший это незнакомец вышел из себя и выбил дверь. Однако нападавший понятия не имел, что вскоре ему действительно потребуется помощь врачей. Сначала Мёрфи испугалась. Она подумала о своём возрасте, о том, что темно и в доме больше никого нет. Но пенсионерка смогла совладать с собой, подкралась к незваному гостю и ударила его столом. Предмет мебели сломался. После этого Вилли облила мужчину шампунем, а затем принялась колотить метлой. Когда полицейские прибыли, нападавшему уже действительно требовалась врачебная помощь, поэтому он был госпитализирован.

Фото: twitter.com/RochesterNYPD