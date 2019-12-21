Мы тоже когда-то были такими. Показываем детей в забавных праздничных костюмах
Наступила пора детских утренников, поскольку уже вот-вот начнутся рождественские и новогодние праздники. Мудрые родители заранее готовятся к этим событиям и обеспечивают своим сыновьям и дочерям милые костюмы.
Мы собрали несколько примеров из социальных сетей, чтобы показать вам, как мило и забавно выглядят дети в праздничной одежде.
Ожившая сказка. Женщина путешествует по миру и делает волшебные фотографии детей
Фото: instagram.com/yulia_perfect
Фото: instagram.com/nata_mamarenata
Фото: instagram.com/photo_by_kovalenko_
Фото: instagram.com/svetlanagold_
Фото: instagram.com/zum_nata
Фото: instagram.com/olga_zao
Фото: instagram.com/yulyapesok
Фото: instagram.com/zhuikovasa
Фото: instagram.com/sivak.inna
Кстати, ранее мы рассказывали о женщине, которая вяжет для своего ребёнка удивительные костюмы.
Мальчику довелось побывать в шкуре чужого, хищника, гнома (здесь подробнее).