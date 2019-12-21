Мы тоже когда-то были такими. Показываем детей в забавных праздничных костюмах

Наступила пора детских утренников, поскольку уже вот-вот начнутся рождественские и новогодние праздники. Мудрые родители заранее готовятся к этим событиям и обеспечивают своим сыновьям и дочерям милые костюмы.

Мы собрали несколько примеров из социальных сетей, чтобы показать вам, как мило и забавно выглядят дети в праздничной одежде.

Ожившая сказка. Женщина путешествует по миру и делает волшебные фотографии детей