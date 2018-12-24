Опасаетесь поссориться с близкими в новогодние праздники? 10 способов избежать этого

Новости Великобритании. Британские социологи выяснили, что в рождественские и новогодние праздники в семьях присутствует сильное напряжение, вместо подобающего случаю радостного настроения.

Как сообщает BBC, есть несколько рекомендаций, которые немного улучшат ситуацию и помогут не поссориться с близкими в канун Нового года.

1. Не следует налегать на алкоголь.

Профессор Макморран из Университета Ноттингема напоминает, что хотя после бокала горячительного напитка человек может почувствовать себя спокойнее и расслабиться, алкоголь также снимает некие внутренние ограничители. Пьяный человек способен совершать поступки, не думая о последствиях, что может привести к конфликту.

Отсюда и рекомендация: если за праздничным столом напряжённая атмосфера, то лучше выпить что-нибудь безалкогольное.

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2. Готовьте вместе.

Если все блюда к празднику будет готовить человек, который обычно занимается хозяйством по дому, то риск появления у него плохого настроения огромен. Если от вашего появления на кухне не взрываются пельмени и не бьются тарелки, то помогите вашему партнёру. А если есть дети – напрягите их тоже. Считается, что каким бы общим делом не занимались люди, это их сближает. Так что вместо плохого настроения у одного человека, будет хорошее настроение у всей семьи.

3. Определите, сколько можете потратить на подарки.

Во время праздников зачастую повышаются расходы, а вот бюджет нередко остаётся таким же. Нехватка денег может привести к серьёзному стрессу, поэтому лучше заранее обсудить с друзьями и близкими сумму, которая будет выделена на подарки. Иначе может возникнуть неловкая ситуация, когда один человек дарит ноутбук, а другой – игрушечный ноутбук.

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Если с бюджетом всё совсем плохо (или вы пока ещё вечно голодный студент), иногда спасает творческий подход. Можно сделать подарок самостоятельно. Если человек чем-то серьёзно увлекается и, например, виртуозно вырезает фигурки из дерева, то это впечатлит даже больше покупного подарка. Есть вариант подарить купон на один день домработника/домработницы в своём лице. В общем, нужно использовать фантазию.

4. Поблагодарите за подарок.

Даже если он не понравился. Порой могут подарить что-нибудь совершенно бесполезное, и вовсе не обязательно притворно восторгаться полотенцем с изображением героя из фильма. Нужно просто сказать «спасибо».

5. Поспите днём.

Всем известно, что недосып приводит к плохому настроению. Если человек устал, то будет полезно вздремнуть часок-другой, пока не набежали гости. Отказ от сна с мыслями о том, что потом будет сложно заснуть вечером, может привести к тому, что нервы не выдержат прямо во время праздника. Вероятно, лучше подольше покрутиться вечером в кровати, чем испортить себе и остальным настроение.

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6. Сделайте что-нибудь хорошее.

Например, выгуляйте собаку, сходите в магазин вместо занятого домашними делами партнёра, вынесите мусор и так далее. Всё это несложно, но вполне может порадовать других людей. И питомца.

7. Постарайтесь быть терпеливым.

Почему вам захотелось выразить своё недовольство? На столе нет картошки? Вон там мешок с картофелем, почистите и приготовьте. По телевизору показывают ерунду? Выключите его, включите компьютер и смотрите, что захотите. Также рекомендуется избегать за столом острых тем, отложите обсуждение политики и лучших игроков футбольных команд на потом.

8. Глубоко вдохните.

Если всё валится из рук или имеется нестерпимое желание покричать на кого-нибудь, самое время сделать глубокий вдох и взять перерыв. Можно устроить себе прогулку, чтобы подышать свежим воздухом и расслабиться. Если у вас есть собственные способы быстро снять напряжение – замечательно, используйте их. Кому-то помогает горячая ванна. Кому-то достаточно надеть наушники, включить музыку, откинуться на спинку кресла и посидеть 15 минут, закрыв глаза. P.S. Вариант нескольких минут тишины и кружечки горячего какао тоже неплох.

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9. Не относитесь к игре слишком серьёзно.

Иногда настольные и карточные игры могут стать прекрасным развлечением, но если делать ставки или иным способом подогревать соревновательный дух, всё может обернуться не лучшим образом. Если кто-либо из игроков не умеет проигрывать, то лучше игру даже не начинать.

10. Уважайте право людей быть грустными.

Не все люди в праздники хотят и могут быть счастливыми. Кто-то мог накануне потерять близкого человека, у кого-то серьёзные долги, кто-то может болеть. Согласно проведённому британской благотворительной организацией Samaritans исследованию, почти половина опрошенных чувствовала себя подавленной из-за необходимости быть в приподнятом настроении в праздники.

Иногда будет правильно попытаться поднять человеку настроение, но в некоторых случаях лучше просто оставить человека в покое и позволить ему самому справиться со своими проблемами.

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