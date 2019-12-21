Как выбрать мандарины? Рассказываем, на что обратить внимание

Как выбрать спелые мандарины? Возможно ли узнать, под кожурой скрываются кислые или сладкие дольки? Теоретически – возможно. И сейчас мы выясним, на какие признаки следует ориентироваться при выборе фрукта, ставшего символом Нового года. Кислый или сладкий Чем светлее мандарин, тем с большей вероятностью он будет кислым. Сладкий фрукт обычно имеет насыщенный оранжевый цвет. Кислые сорта желтоватые, крупные и немного приплюснутые. Безвкусный или сочный Тяжёлый плод имеет более выраженный вкус. Кроме того, на насыщенность указывает запах. Мандарин должен иметь сильный цитрусовый аромат даже в кожуре. Очистить ванну, освежить дыхание, убрать пятна. На что способна обычная соль?

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Чистятся легко или сложно Обычно, чем крупнее мандарин, тем толще у него кожура. От толстой кожуры фрукт всегда легко очистить. Часто оранжевые плоды чистятся легче желтоватых, но не всегда. Универсальный способ – потрогать место на кожуре, где мандарин крепился к дереву. Там сразу чувствуется, легко ли очистится фрукт. Спелый или перезрелый Мандарин должен быть упругим и одного цвета. Появление зелёных оттенков говорит о том, что скоро фрукт потеряет свой вкус, испортится и будет непригоден к употреблению. Если при лёгком нажатии на плод появляется сок – мандарин спелый, но долго храниться не будет. О чём говорит цвет? Пять кратких ответов на распространённые вопросы о куриных яйцах

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