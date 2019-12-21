Подснежники распустились в декабре в белорусских лесах

В декабре в белорусских лесах распустились цветы, рассказали в программе «Плюс-минус». Весенние звоночки заметили в Березинском заповеднике.
В декабре в белорусских лесах распустились цветы, рассказали в программе «Плюс-минус». Весенние звоночки заметили в Березинском заповеднике.
В Лепельском районе под россыпью инея пробились цветки перелески благородной. Причина – аномально тёплая погода.
Дожди и немного мокрого снега. Синоптики рассказали о погоде на неделю
На днях в Беларуси и вовсе обновились температурные максимумы. В некоторых городах градусник перевалил за +10.