Подснежники распустились в декабре в белорусских лесах

В декабре в белорусских лесах распустились цветы, рассказали в программе «Плюс-минус» . Весенние звоночки заметили в Березинском заповеднике.

В Лепельском районе под россыпью инея пробились цветки перелески благородной. Причина – аномально тёплая погода.

Дожди и немного мокрого снега. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На днях в Беларуси и вовсе обновились температурные максимумы. В некоторых городах градусник перевалил за +10.