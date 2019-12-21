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Подснежники распустились в декабре в белорусских лесах

21 декабря 2019 17:26
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В декабре в белорусских лесах распустились цветы, рассказали в программе «Плюс-минус». Весенние звоночки заметили в Березинском заповеднике.

Подснежники распустились в декабре в белорусских лесах -1

Подснежники распустились в декабре в белорусских лесах -3

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# Погода в Беларуси # калейдоскоп

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