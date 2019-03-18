Врач Юлии Началовой назвал её смерть роковой случайностью

Новости России. Врач Юлии Началовой Василий Шуров считает смерть исполнительницы роковой случайностью.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Комсомольская правда», катализатором несчастного случая стала рана на ноге женщины. Юлия натёрла ногу, и из-за проникшей инфекции развилась гангрена.

«До последнего мы не думали, что всё так кончится. Ничего не предвещало», – сказал Шуров.

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото

По словам Василия, полгода назад Началова лечила подагру, которая вызвала нарушение в работе почек. Из-за этого заболевания артистка испытывала сильную боль и носила специальную обувь. К медработникам Юлия обратилась, когда стало больше невозможно терпеть.

Информация о госпитализации исполнительницы появилась 11 марта. Через некоторое время стало известно, что пациентку ввели в искусственную кому. Вскоре после этого Началова перенесла двухчасовую операцию на ноге. 16 марта певица скончалась. Церемония прощания назначена на полдень 21 марта.

После смерти Юлии Игорь Николаев показал одно из последних её фото.