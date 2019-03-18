Жади – 43. Как изменилась и чем занимается звезда «Клона»?

С момента завершения сериала в жизни Джованны много чего случилось. В честь её дня рождения мы решили вспомнить несколько ключевых моментов.

Новости Бразилии. 18 марта бразильской актрисе и фотомодели Джованне Антонелли, известной ролью Жади в сериале «Клон», исполнилось 43 года.

Когда съёмки «Клона» закончились, отношения Антонелли с Мурилу Бенисиу, сыгравшим Лукаса и Диогу, только начинались. Во время одного из телешоу актёры объявили, что собираются пожениться. Публика восприняла это крайне положительно, поскольку многие хотели, чтобы столь правдоподобные чувства пары из сериала перешли в реальность.

Вышла замуж за партнёра по съёмкам.

Отцом первого ребёнка стал Бенисиу, мальчик родился 24 мая 2005 года. Вскоре после этого семья распалась. В 2010 году Джованна родила двух дочек от режиссёра Леонардо Ногейры. Антонелли и Ногейра вместе по сей день, хотя официально в браке не состоят.

Открыла сеть клиник.

Популярная в Бразилии сеть клиник GiOlaser принадлежит Джованне. Лечебное учреждение специализируются на лазерной эпиляции, и других способах ухода за лицом и телом. А ещё Антонелли выпустила собственную коллекцию сумочек.

Осенью 2018 года Джованна приняла участие в кампании по борьбе с раком молочной железы.