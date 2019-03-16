Певица Юлия Началова перенесла 2-часовую операцию

Новости России. Певице Юлии Началовой была сделана операция на ноге.

По информации издания StarHit со ссылкой на анонимные источники, стертая ступня стала причиной обращения исполнительницы к врачам, после которого случилось обострение состояния Началовой.

Менеджер Юлии Началовой рассказала о состоянии здоровья артистки

Хирургическое вмешательство длилось в течение двух часов и было связано с повторным абсцессом конечности. Операцию проводили лучшие врачи Москвы.

Артистка продолжает находиться в коме. К девушке пускают только родителей. Они никак не комментируют состояние дочери. Медики отмечают, что остается риск осложнений.