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Певица Юлия Началова перенесла 2-часовую операцию

16 марта 2019 12:14
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Новости России. Певице Юлии Началовой была сделана операция на ноге.  

По информации издания StarHit со ссылкой на анонимные источники, стертая ступня стала причиной обращения исполнительницы к врачам, после которого случилось обострение состояния Началовой.  

Менеджер Юлии Началовой рассказала о состоянии здоровья артистки  

Хирургическое вмешательство длилось в течение двух часов и было связано с повторным абсцессом конечности. Операцию проводили лучшие врачи Москвы.  

Артистка продолжает находиться в коме. К девушке пускают только родителей. Они никак не комментируют состояние дочери. Медики отмечают, что остается риск осложнений.  

Мать Юлии Началовой не подтвердила информацию об отёке мозга у певицы (читать далее).  

# Звезды # калейдоскоп # Юлия Началова

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