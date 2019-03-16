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Ей было 38 лет. Умерла певица Юлия Началова

16 марта 2019 17:25
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Новости России. Скончалась певица Юлия Началова.

Об этом сообщила в соцсетях пиар-директор артистки Анна Исаева.

Анна Исаева:
Час назад перестало биться сердце нашей Юли.

Отец Юлии Началовой назвал причину смерти дочери (читать далее).   

Ей было 38 лет. Умерла певица Юлия Началова-1

Фото: instagram.com/julianachalova

Певице было 38 лет. Всю последнюю неделю за новостями о здоровье исполнительницы следили ее коллеги и поклонники. Сообщалось, что артистка находилась в состоянии искусственной комы.

Сегодня стало известно, что Началова перенесла операцию на ноге (здесь подробнее).

У Юлии осталась 12-летняя дочь.  

# Некролог # Юлия Началова

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