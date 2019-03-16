Ей было 38 лет. Умерла певица Юлия Началова

Об этом сообщила в соцсетях пиар-директор артистки Анна Исаева.

Певице было 38 лет. Всю последнюю неделю за новостями о здоровье исполнительницы следили ее коллеги и поклонники. Сообщалось, что артистка находилась в состоянии искусственной комы.

Сегодня стало известно, что Началова перенесла операцию на ноге (здесь подробнее).

У Юлии осталась 12-летняя дочь.