Ей было 38 лет. Умерла певица Юлия Началова

Новости России. Скончалась певица Юлия Началова.
Об этом сообщила в соцсетях пиар-директор артистки Анна Исаева.
Анна Исаева:
Час назад перестало биться сердце нашей Юли.
Отец Юлии Началовой назвал причину смерти дочери (читать далее).
Новости России. Скончалась певица Юлия Началова.
Об этом сообщила в соцсетях пиар-директор артистки Анна Исаева.
Анна Исаева:
Час назад перестало биться сердце нашей Юли.
Отец Юлии Началовой назвал причину смерти дочери (читать далее).
Фото: instagram.com/julianachalova
Певице было 38 лет. Всю последнюю неделю за новостями о здоровье исполнительницы следили ее коллеги и поклонники. Сообщалось, что артистка находилась в состоянии искусственной комы.
Сегодня стало известно, что Началова перенесла операцию на ноге (здесь подробнее).
У Юлии осталась 12-летняя дочь.