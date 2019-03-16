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Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото

16 марта 2019 21:24
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Новости России. Не стало певицы Юлии Началовой. Печальная новость пришла из Москвы вечером 16 марта.

Артистке было 38 лет.

Отец Началовой рассказал, что у его дочери не выдержало сердце (читать далее).

У певицы осталась 12-летняя дочь Вера.

В марте артистка попала в больницу. За состоянием исполнительницы поклонники и коллеги следили всю последнюю неделю – Юлия находилась в состоянии искусственной комы, а незадолго до смерти перенесла операцию на ноге.

Юлия Началова на сцене с самого детства, также снималась в кино и вела телепрограммы. За свою творческую деятельность выпустила семь музыкальных альбомов.

Мы вспомнили, какой была Юлия Началова в жизни и на сцене. Фото взяты из соцсетей артистки.

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото-1

 Фото: instagram.com/julianachalova. С мамой

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото-3

Фото: instagram.com/julianachalova. Юлии Началовой 5 лет

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото-5

Фото: instagram.com/julianachalova.

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото-7

Фото: instagram.com/julianachalova. Карьера певицы началась, когда девочка была еще совсем юной

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото-9

Фото: instagram.com/julianachalova. Разница между фото - 25 лет

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото-11

Фото: instagram.com/julianachalova. На этом снимке Юлии (слева) 13 лет

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото-13

Фото: instagram.com/julianachalova.

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото-15

Фото: instagram.com/julianachalova. Об этом снимке Юлия говорила, что у нее в руках статуетка Grammy Уолтера Афанасьева. «Вспоминаю, как целыми днями репетировали и создавали мой альбом Wild Butterfly».

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото-17

Фото: instagram.com/julianachalova.

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото-19

Фото: instagram.com/julianachalova. Юлия Началова также снималась в кино

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото-21

Фото: instagram.com/julianachalova. С дочкой

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото-23

Фото: instagram.com/julianachalova.

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото-25

Фото: instagram.com/julianachalova.

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото-27

Фото: instagram.com/julianachalova. Одно из последних фото певицы, опубликованных в соцсетях. Здесь она в Риме. Юлия призналась, что обожает этот город.

# Некролог # калейдоскоп # Юлия Началова # Фотофакт

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