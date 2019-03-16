Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото
Новости России. Не стало певицы Юлии Началовой. Печальная новость пришла из Москвы вечером 16 марта.
Артистке было 38 лет.
Отец Началовой рассказал, что у его дочери не выдержало сердце (читать далее).
У певицы осталась 12-летняя дочь Вера.
В марте артистка попала в больницу. За состоянием исполнительницы поклонники и коллеги следили всю последнюю неделю – Юлия находилась в состоянии искусственной комы, а незадолго до смерти перенесла операцию на ноге.
Юлия Началова на сцене с самого детства, также снималась в кино и вела телепрограммы. За свою творческую деятельность выпустила семь музыкальных альбомов.
Мы вспомнили, какой была Юлия Началова в жизни и на сцене. Фото взяты из соцсетей артистки.
Фото: instagram.com/julianachalova. С мамой
Фото: instagram.com/julianachalova. Юлии Началовой 5 лет
Фото: instagram.com/julianachalova.
Фото: instagram.com/julianachalova. Карьера певицы началась, когда девочка была еще совсем юной
Фото: instagram.com/julianachalova. Разница между фото - 25 лет
Фото: instagram.com/julianachalova. На этом снимке Юлии (слева) 13 лет
Фото: instagram.com/julianachalova.
Фото: instagram.com/julianachalova. Об этом снимке Юлия говорила, что у нее в руках статуетка Grammy Уолтера Афанасьева. «Вспоминаю, как целыми днями репетировали и создавали мой альбом Wild Butterfly».
Фото: instagram.com/julianachalova.
Фото: instagram.com/julianachalova. Юлия Началова также снималась в кино
Фото: instagram.com/julianachalova. С дочкой
Фото: instagram.com/julianachalova.
Фото: instagram.com/julianachalova.
Фото: instagram.com/julianachalova. Одно из последних фото певицы, опубликованных в соцсетях. Здесь она в Риме. Юлия призналась, что обожает этот город.