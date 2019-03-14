Менеджер Юлии Началовой рассказала о состоянии здоровья артистки

Новости России. Менеджер Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о самочувствии певицы. По её словам, друзья и родственники Юлии ждут положительной динамики и верят, что её состояние улучшится.

Ранее стало известно, что Началова в связи с давней подагрой приходила на приём к врачу в Риме. После этого исполнительница решила пройти общее обследование в одной из московских клиник.

Позже Исаева сообщила, что в больнице Юлия резко почувствовала себя плохо, её состояние оценивается как тяжёлое. Менеджер уточняет, что артистка находится в искусственной коме.