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Стали известны дата и место похорон певицы Юлии Началовой

17 марта 2019 16:18
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Новости России. Стала известна дата похорон Юлии Началовой.  

По информации РИА Новости со ссылкой на pr-директора певицы Анну Исаеву, похороны состоятся 21 марта – в четверг. Церемония прощания начнется в полдень в Траурном зале на Троекуровском кладбище. Здесь похоронят артистку.  

Юлии Началовой не стало вечером 16 марта. Певица попала в больницу в начале недели и все это время врачи пытались спасти ее жизнь. Певица перенесла 2-часовую операцию.  

Отец Началовой назвал причину ее смерти (читать далее).  

Случившееся стало шоком для поклонников и коллег артистки. Многие выразили соболезнования близким певицы.  

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото  

# Некролог # калейдоскоп # Юлия Началова

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