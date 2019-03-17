Стали известны дата и место похорон певицы Юлии Началовой

Новости России. Стала известна дата похорон Юлии Началовой.

По информации РИА Новости со ссылкой на pr-директора певицы Анну Исаеву, похороны состоятся 21 марта – в четверг. Церемония прощания начнется в полдень в Траурном зале на Троекуровском кладбище. Здесь похоронят артистку.

Юлии Началовой не стало вечером 16 марта. Певица попала в больницу в начале недели и все это время врачи пытались спасти ее жизнь. Певица перенесла 2-часовую операцию.

Отец Началовой назвал причину ее смерти (читать далее).

Случившееся стало шоком для поклонников и коллег артистки. Многие выразили соболезнования близким певицы.

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото