Волосы быстро становятся жирными. Почему и что делать?

Всем известно, что с волосами всегда всё не так. Если они прямые, то их нужно завить. Если волосы кудрявые, их нужно выпрямить. Зимой волосы электризуются из-за шапки, а летом – раздуваются ветром. В итоге очень часто получается, что причёска выглядит совсем не так, как хотелось бы. Ещё одна проблема – это сухие или жирные волосы. В этот раз мы решили узнать, из-за чего волосы становятся жирными.

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1. Генетика. Увы, если вам по наследству передались жирные волосы, то бороться с этим очень сложно. Попытки избавить волосы от лишнего жира могут вызвать обратный эффект – организм начнёт ещё старательнее выделять жир. В этом случае остаётся либо смириться, либо обратиться к трихологу – врачу, специализирующемуся на заболеваниях волос. 2. Проблемы с гормональным фоном. В подростковом возрасте с телом творятся страшные вещи. Самое заметное из этого – угри, но волосы тоже рискуют попасть под удар. У женщин волосы могут начать становиться более жирными во время беременности или менопаузы. В таких случаях есть лишь один вариант – проявить терпение. Беременность длится девять месяцев, потом волосы вернутся к своему естественному состоянию. Подростковые проблемы могут выйти за рамки подросткового возраста, но они тоже не вечны. Почему волосы быстро становятся жирными: 9 распространенных ошибок

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3. Неправильное питание. Сейчас вообще часто сетуют на неправильное питание. Конечно, в далёкие времена людей не сильно волновало, что они едят, главное, чтобы было, что есть. В наше время этот вопрос не стоит слишком остро, поэтому важно следить за тем, чтобы организм получал все необходимые для нормального функционирования витамины и минералы. Чтобы волосы были менее жирными, нужно в достаточном количестве употреблять витамины A, B, E, D и цинк. Всего этого много в фруктах. 4. Неподходящая косметика для волос. На этот счёт можно много говорить, но суть такова: нужно пробовать разные средства для ухода за волосами и выбирать те, которые подходят именно вам. К слову, шампунь, который уже давно использовался, может перестать оказывать благоприятный эффект. Причина – изменение гормонального фона. Девушка уже два года не моет голову шампунем. Результат вас удивит

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5. Окрашивание волос. Обесцвечивание волос или покрытие их краской может сказаться на коже головы, которая попытается отгородиться от инородных веществ жиром. Здесь, как и с шампунем, для решения проблемы нужно выбрать подходящую краску. 6. Пересушивание волос феном. Лучше позволять волосам высыхать естественным образом, но если времени нет, то предпочтительнее использовать холодный воздух, а не горячий. Вполне понятно, что горячий воздух сушит волосы быстрее, но как раз из-за высокой скорости высыхания волос кожа головы пытается удержать влагу, выделяя жир. Аналогично и с мытьём головы горячей водой. Кожа старается поскорее вернуть смытый защитный жировой покров. Так что лучше мыть голову тёплой водой, а не горячей. Вы сушите волосы неправильно. 5 советов любителям фена 7. Слишком частое прикосновение к волосам. Руки, особенно в жаркую погоду, имеют свойство потеть. В итоге волосы пачкаются быстрее. Кроме того, если есть привычка крутить волосы на пальце, то это отличный способ быстрее распределить жир по волосам. И хотя это приятно, ради красоты волос лучше реже к ним прикасаться. Кстати, это касается и расчёсывания. Если расчёсываться слишком часто, это помогает распределять жир, который находится у корней волос, по всей длине.

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8. Местность и климат. Если вы живёте в районе с повышенной влажностью, то нет ничего удивительного в том, что у вас волосы пачкаются быстрее, чем у подруги, которая живёт в регионе с нормальной влажностью. Можно переехать, но вопрос в том, стоит ли? Летом волосы быстрее растут? Факты, мифы и что модно в этом сезоне 9. Стресс. Попытка соблюдать все пункты в погоне за идеальными волосами может вызвать стресс, во время которого вырабатывается гормон кортизол. Этот гормон ускоряет выработку жира кожей, из-за чего волосы пачкаются быстрее. Проблема решается очевидным способом: постараться расслабиться. В жизни бывают сложные ситуации и даже нерешаемые проблемы, но постоянный стресс не поможет их решить.

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