Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после

Визажист из Косово делает невероятный макияж для девушек в день их свадьбы. Своими работы Arber Bytyqi делится на своей странице в Instagram, на котором более 300 тысяч подписчиков. Большой интерес вызывают посты, на которых показано, как невесты выглядят до и после макияжа. Издание Bored Panda поговорило с визажистом. Арбер специализируется на гламурном и ярком макияже. Работы стали для невест популярными и вдохновляющими. Однако визажист отмечает, что если невеста предпочтет естественный макияж, то он без проблем сделает и его. Пара купила дом через 2 недели после первого свидания и за 9 месяцев трижды стала родителями

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

По словам Арбера, он увлекался макияжем с пяти лет. Но его семья не хотела, чтобы после школы он стал учиться на визажиста, поэтому парню пришлось сначала получить экономическое образование, а лишь потом заняться любимым делом. Визажист отмечает, что при первой встрече с клиентом он беседует с ним и спрашивает о пожеланиях – как хочет выглядеть девушка: драматично или естественно. Затем он просит невест показать ему платье – дизайн наряда и его детали раскрывают стиль образа клиента. Затем мужчина анализирует черты лица девушек.

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

По словам Арбера, его студия обслуживает более тысячи невест в год. «Макияж похож на украшение для лица. Играйте с цветами и формами. Не бойтесь изменить себя. В конце дня вы можете просто смыть его». Вот, как преображаются невесты после свадебного макияжа. Смотрите фото до и после. Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия (смотрите здесь).

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua