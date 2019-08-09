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Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после

09 августа 2019 11:35
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Визажист из Косово делает невероятный макияж для девушек в день их свадьбы. Своими работы Arber Bytyqi делится на своей странице в Instagram, на котором более 300 тысяч подписчиков. Большой интерес вызывают посты, на которых показано, как невесты выглядят до и после макияжа.

Издание Bored Panda поговорило с визажистом.

Арбер специализируется на гламурном и ярком макияже. Работы стали для невест популярными и вдохновляющими. Однако визажист отмечает, что если невеста предпочтет естественный макияж, то он без проблем сделает и его.

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Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после -1

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

По словам Арбера, он увлекался макияжем с пяти лет. Но его семья не хотела, чтобы после школы он стал учиться на визажиста, поэтому парню пришлось сначала получить экономическое образование, а лишь потом заняться любимым делом.  

Визажист отмечает, что при первой встрече с клиентом он беседует с ним и спрашивает о пожеланиях – как хочет выглядеть девушка: драматично или естественно. Затем он просит невест показать ему платье – дизайн наряда и его детали раскрывают стиль образа клиента. Затем мужчина анализирует черты лица девушек.  

Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после -4

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

По словам Арбера, его студия обслуживает более тысячи невест в год.  

«Макияж похож на украшение для лица. Играйте с цветами и формами. Не бойтесь изменить себя. В конце дня вы можете просто смыть его».  

Вот, как преображаются невесты после свадебного макияжа. Смотрите фото до и после. 

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Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после -7

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после -9

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после -11

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после -13

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после -15

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после -17

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после -19

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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