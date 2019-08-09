Сельдяной король замечен в России. Эту рыбу считают предвестником бед

В Приморье местные жители обнаружили сельдяного короля – редкую рыбу для российских берегов. Эту информацию сообщает РИА Новости.

Ученые уточнили, что сельдяной король попал в Россию с помощью теплого дрейфового течения. Ранее в этих краях он не появлялся. По словам исследователей, сейчас дуют сильные южные ветра, которые способствуют попаданию тропических и субтропических видов в Приморье. Также появление сельдяного короля в Приморье говорит о потеплении вод.

«Течение — не как река, а в виде вихрей. Вихри отрываются от теплого течения и двигаются самостоятельно, они могут идти не в основной струе. Они подходят в том числе и к нашим берегам. Вихрь медленно разрушается, внутри него теплая вода, вокруг холодная. И из этого вихря, когда он вошел в холодную относительно него воду, рыбы не могут вырваться, потому что доходят до границы, а там холодно. И они уходят обратно в центр, возвращаясь в зону комфорта. Так рыбы доходят до наших берегов. Думаю, что и нашли сельдяного короля потому, что он из-за холода стал малоактивным», – считает ученый Сергей Масленников.

Сельдяной король – морская рыба, которая чаще всего встречается в теплых водах океанов и обитает на глубине до одного километра.