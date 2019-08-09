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Сельдяной король замечен в России. Эту рыбу считают предвестником бед

09 августа 2019 10:30
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В Приморье местные жители обнаружили сельдяного короля – редкую рыбу для российских берегов. Эту информацию сообщает РИА Новости.

Ученые уточнили, что сельдяной король попал в Россию с помощью теплого дрейфового течения. Ранее в этих краях он не появлялся. По словам исследователей, сейчас дуют сильные южные ветра, которые способствуют попаданию тропических и субтропических видов в Приморье. Также появление сельдяного короля в Приморье говорит о потеплении вод.

«Течение — не как река, а в виде вихрей. Вихри отрываются от теплого течения и двигаются самостоятельно, они могут идти не в основной струе. Они подходят в том числе и к нашим берегам. Вихрь медленно разрушается, внутри него теплая вода, вокруг холодная. И из этого вихря, когда он вошел в холодную относительно него воду, рыбы не могут вырваться, потому что доходят до границы, а там холодно. И они уходят обратно в центр, возвращаясь в зону комфорта. Так рыбы доходят до наших берегов. Думаю, что и нашли сельдяного короля потому, что он из-за холода стал малоактивным», – считает ученый Сергей Масленников.

Сельдяной король – морская рыба, которая чаще всего встречается в теплых водах океанов и обитает на глубине до одного километра.

Сельдяной король замечен в России. Эту рыбу считают предвестником бед-1

Изображение носит иллюстративный характер

Кстати, в Японии считается, что если появился сельдяной король, то это предвещает землетрясение или цунами. Ученые же с данным утверждением не согласны.

Тем не менее, жители Японии верят в силу сельдяного короля. При вылове этой рыбы местные жители пребывали в панике и ожидании природных катаклизмов (читать далее).  

# Необычное # калейдоскоп

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