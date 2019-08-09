Канатный спуск длиной в 285 метров! Где в Минске можно почувствовать себя альпинистом

Лесная прогулка на высоте десяти метров! В веревочном городке почувствовать себя альпинистом может каждый. Подвесные коридоры, деревянные лестницы и тарзанки – далеко не все препятствия, которые нужно пройти, чтобы стать героем. Профессиональное снаряжение, трассы любой сложности, отправиться в экстремальное путешествие могут и взрослые, и дети.

Яна Морозова, инструктор:

Веревочный городок очень хорош тем, что он совершенствует навыки координации движения, навыки балансирования. Это приводит человека в такое боевое настроение.

В начале пути каждому выдается экипировка, альпинистские обвязки защищают от падения и травм. Но и этого мало: на лесную трассу без прохождения инструктажа не пускают.

Яна Морозова:

Если вдруг с вами что-то случается, вы теряете координацию либо же вы просто падаете, или вам помогают упасть, соответственно, вы повисаете на этой веревочке и не падаете на землю. Страховка должна быть впереди вас.

Ваша задача – эту металлическую пластину, тут есть прорезь, продеть через вот эту вторую металлическую пластинку. Приключение началось – дороги назад нет. Впереди вас ожидают четыре несложные трассы. К слову, для экстремальных ощущений некоторые веревки еще и раскачиваются.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Одно из испытаний веревочного городка – прогулка по такому мостику. Главное сохранять не только спокойствие, но и равновесие!

Когда прогулки по канату закончились, начинается этап посложнее. Как забраться на вершину девятиметрового скалодрома и выжить?

Яна Морозова:

Ни в коем случае, если вдруг вы срываетесь или еще что-то, вы не хватаетесь за края скалодрома! За веревку мы тоже не хватаемся. Принцип простой: три точки опоры, раз, два и три, одну руку убираете, вот эти три точки опоры остались. И берегите локти!

Вишенка на торте, пик экстремального наслаждения – эффектный канатный спуск длиной в 285 метров! Решиться на такое сложно, но после сложно забыть!