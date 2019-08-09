Канатный спуск длиной в 285 метров! Где в Минске можно почувствовать себя альпинистом
Лесная прогулка на высоте десяти метров! В веревочном городке почувствовать себя альпинистом может каждый. Подвесные коридоры, деревянные лестницы и тарзанки – далеко не все препятствия, которые нужно пройти, чтобы стать героем. Профессиональное снаряжение, трассы любой сложности, отправиться в экстремальное путешествие могут и взрослые, и дети.
Яна Морозова, инструктор:
Веревочный городок очень хорош тем, что он совершенствует навыки координации движения, навыки балансирования. Это приводит человека в такое боевое настроение.
В начале пути каждому выдается экипировка, альпинистские обвязки защищают от падения и травм. Но и этого мало: на лесную трассу без прохождения инструктажа не пускают.
Яна Морозова:
Если вдруг с вами что-то случается, вы теряете координацию либо же вы просто падаете, или вам помогают упасть, соответственно, вы повисаете на этой веревочке и не падаете на землю. Страховка должна быть впереди вас.
Ваша задача – эту металлическую пластину, тут есть прорезь, продеть через вот эту вторую металлическую пластинку.
Приключение началось – дороги назад нет. Впереди вас ожидают четыре несложные трассы. К слову, для экстремальных ощущений некоторые веревки еще и раскачиваются.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Одно из испытаний веревочного городка – прогулка по такому мостику. Главное сохранять не только спокойствие, но и равновесие!
Когда прогулки по канату закончились, начинается этап посложнее. Как забраться на вершину девятиметрового скалодрома и выжить?
Яна Морозова:
Ни в коем случае, если вдруг вы срываетесь или еще что-то, вы не хватаетесь за края скалодрома! За веревку мы тоже не хватаемся. Принцип простой: три точки опоры, раз, два и три, одну руку убираете, вот эти три точки опоры остались. И берегите локти!
Вишенка на торте, пик экстремального наслаждения – эффектный канатный спуск длиной в 285 метров! Решиться на такое сложно, но после сложно забыть!
Активный отдых, от которого захватывает дух и замирает сердце пришелся по нраву жителям столицы. В Минске один за одним открываются новые скалодромы и веревочные городки. Оказывается, чтобы почувствовать себя альпинистом и горы не нужны. Забраться на высоту, вспомнить детство можно и в белорусских лесах, главное – найти в себе силы и смелость сделать первый шаг!