Девушка уже два года не моет голову шампунем. Результат вас удивит

Студентка, которая не пользовалась шампунем и кондиционером почти два года, рассказала, что кожа головы вылечилась, а волосы стали выглядеть более здоровыми. Айрис Хайккинен 24 года, она из Финляндии. Девушка является участницей движения бьюти-блогеров, которые отказываются от средств по уходу за волосами, сообщает Daily Mail.



Источник фото: instagram.com/iirislinneawriter/

Страдая от зуда кожи головы, Айрис экспериментировала с использованием яблочного уксуса и пищевой соды. Но теперь Айрис не использует ничего, кроме воды и немного кокосового масла раз в пару месяцев.



Источник фото: instagram.com/iirislinneawriter/

Свое решение она объяснила так: «Раньше я мыла волосы каждые несколько дней, кожа головы была слишком сухой. После нескольких недель неиспользования шампуня, мои волосы выглядели жирными, но скоро они вернулись в нормальное состояние. Теперь, когда люди встречают меня, они удивляются, что я не пользуюсь шампунем. Когда я им говорю, они всегда удивляются и не верят. Я всегда помнила об окружающей среде, поэтому начала использовать органическую косметику, когда я поступила в университет».





Источник фото: instagram.com/iirislinneawriter/

Почему волосы быстро становятся жирными: 9 распространенных ошибок Но органические средства все равно вызывали зуд. Тогда Айрис начала искать в интернете альтернативы, девушка натолкнулась на несколько групп в Facebook. В сентябре 2017 года Айрис решила избавиться от шампуня и кондиционера. Теперь Айрис просто моет волосы водой и очень редко использует немного кокосового масла или порошка листьев нима. Девушка заметила, что они выглядят более густыми и волнистыми.



Источник фото: instagram.com/iirislinneawriter/