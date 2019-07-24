Прямой эфир

Девушка уже два года не моет голову шампунем. Результат вас удивит

24 июля 2019 10:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Студентка, которая не пользовалась шампунем и кондиционером почти два года, рассказала, что кожа головы вылечилась, а волосы стали выглядеть более здоровыми.  

Айрис Хайккинен 24 года, она из Финляндии. Девушка является участницей движения бьюти-блогеров, которые отказываются от средств по уходу за волосами, сообщает Daily Mail

Девушка уже два года не моет голову шампунем. Результат вас удивит-1


Источник фото: instagram.com/iirislinneawriter/

Страдая от зуда кожи головы, Айрис экспериментировала с использованием яблочного уксуса и пищевой соды. Но теперь Айрис не использует ничего, кроме воды и немного кокосового масла раз в пару месяцев.  

Девушка уже два года не моет голову шампунем. Результат вас удивит-4


Источник фото: instagram.com/iirislinneawriter/

Девушка уже два года не моет голову шампунем. Результат вас удивит-6

Свое решение она объяснила так: «Раньше я мыла волосы каждые несколько дней, кожа головы была слишком сухой. После нескольких недель неиспользования шампуня, мои волосы выглядели жирными, но скоро они вернулись в нормальное состояние. Теперь, когда люди встречают меня, они удивляются, что я не пользуюсь шампунем. Когда я им говорю, они всегда удивляются и не верят. Я всегда помнила об окружающей среде, поэтому начала использовать органическую косметику, когда я поступила в университет».    


Источник фото: instagram.com/iirislinneawriter/

Почему волосы быстро становятся жирными: 9 распространенных ошибок

Но органические средства все равно вызывали зуд. Тогда Айрис начала искать в интернете альтернативы, девушка натолкнулась на несколько групп в Facebook. В сентябре 2017 года Айрис решила избавиться от шампуня и кондиционера. Теперь Айрис просто моет волосы водой и очень редко использует немного кокосового масла или порошка листьев нима. Девушка заметила, что они выглядят более густыми и волнистыми.    

Девушка уже два года не моет голову шампунем. Результат вас удивит-9


Источник фото: instagram.com/iirislinneawriter/

Айрис – не единственная девушка, которая отказалась от использования шампуня и кондиционера. Женщина из Британии отрастила двухметровую косу и не моет ее почти 20 лет, подробнее здесь.  

# Красота # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
23 июля 2019 15:39

«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми

Ну а кто не любит массаж? Новорождённой малышке впервые моют голову – вот её реакция
23 июля 2019 13:22

Ну а кто не любит массаж? Новорождённой малышке впервые моют голову – вот её реакция

Внутри было 273 кг наркотиков: фургон с опасным грузом врезался в полицейскую машину в Австралии
23 июля 2019 12:13

Внутри было 273 кг наркотиков: фургон с опасным грузом врезался в полицейскую машину в Австралии