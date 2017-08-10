Фотофакт: как выглядит самый долговращающийся спиннер в мире

Новости Японии. Машиностроительная компания из Японии выпустила самый долговращающийся спиннер в мире. Обычная игрушка-спиннер, которая приобрела массовую мировую популярность весной 2017 года, крутится всего несколько минут. Новое японское устройство способно непрерывно вращаться более 13 минут – это рекорд.

Японский кот научился крутить спиннер хвостом – здесь подробнее. Такая продолжительность стала возможной благодаря тому, что спиннер сделан при помощи технологий, используемых в машиностроении и космической отрасли. В игрушке использованы специальные подшипники.