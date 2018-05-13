Везём «Евровидение» в Израиль. Что известно о Нетте Барзилай

Новости Израиля. В ночь на 13 мая прошёл грандиозный финал песенного конкурса «Евровидение-2018». Победительницей стала представительница Израиля Нетта Барзилай. Для Израиля это четвёртая победа. Ранее страна побеждала в 1978, 1979 и 1998 годах, таким образом, с последней победы прошло 20 лет.

Фото: instagram.com/nettabarzi

25-летняя певица исполнила песню «Toy». В ней она поёт «Посмотрите на меня – я прекрасное создание. И мне плевать на ваших проповедников современности». Клип на песню посмотрели более 28 миллионов раз, что стало одним из рекордов «Евровидения». По словам артистки, её лёгкая песня несёт в себе глубокий смысл. Например, «кудахтанье» пародирует голос труса, а слово «бака» с японского означает «глупость». Песня имеет важное послание – пробуждение женской власти и социальной справедливости Нетта Барзилай долгое время возглавляла списки букмекеров, однако после репетиций первое место перешло к представительнице Кипра. Перед началом финала букмекеры распределили топ-5 следующим образом: 1. Кипр 2. Израиль 3. Германия 4. Ирландия 5. Эстония

Фото: eurovisionworld.com

По результатам голосования профессионального жюри победила Австрия – 271 балл. На втором месте была Швеция (253 балла), на третьем – Израиль (212 баллов). Германия получила 204 балла, Кипр – 183. Греческая «Бейонсе». Что постит в соцсетях Элени Фурейра, представительница Кипра на «Евровидении-2018» Однако победитель определился после того, как стали известны результаты голосования зрителей. В итоге победила Нетта Барзилай, набравшая 529 баллов. На втором месте Кипр (436 баллов), на третьем – Австрия (342 балла). Четвёртое и пятое места заняли Германия (340 баллов) и Италия (308 баллов). К слову, Португалия, хозяйка «Евровидения», заняла последнее место (39 баллов).

Фото: eurovision.tv

Норвежец белорусского происхождения Александр Рыбак занял 15 место. Сегодня певец отмечает день рождения, и вот, что он постит во время своих приездов в Беларусь (здесь подробнее). А теперь перейдём непосредственно к победительнице.

Фото: instagram.com/nettabarzi

«Мы здесь, чтобы повеселиться! Привезём «Евровидение» в Израиль», – написала на своей странице в Instagram перед выступлением Нетта Барзилай. «Последний шанс проголосовать, ребята. Люблю вас», – сообщалось на странице израильтянки в Twitter перед решающим моментом. «Спасибо, Европа», – написала Барзилай там же часом позже. «Спасибо, что выбрали меня. Спасибо, что выбрали необычное. Спасибо, что выбрали смелость. Я люблю вас. Продолжайте быть хорошими для других, быть хорошими для себя», – поблагодарила зрителей победительница песенного конкурса на странице «Евровидения-2018» в Twitter. Видеофакт. Выступление победительницы «Евровидения-2018» Нетты Барзилай из Израиля

Фото: eurovision.tv

На пресс-конференции после победы Барзилай ещё раз поблагодарила всех за свою победу. «Я благодарна, особенно огромной части моей команды. Они беспокоились за меня, поддерживали. Я ничто без них, без их энергии, без их счастья», – выразила признательность за поддержку исполнительница. Девушка также заметила, что, наверное, ей удалось донести своё послание. «Просто быть собой. Я поздравила себя. Неважно, какие у меня размеры, что с моими волосами, какой у меня голос. Я просто хочу быть собой. Слышать себя, то, как я хочу создавать музыку», – поделилась своими мыслями артистка. Во время песенного конкурса поклонники «Евровидения» не могли не заметить на руках Нетты Барзилай множество колец. Журналисты поинтересовались их происхождением и значением. Об одном из них певица сказала, что «оно придаёт мне сил, много уверенности». Ранее победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал из Португалии назвал песню израильтянки «ужасной». Поэтому на пресс-конференции возник вопрос, как Барзилай относится к португальскому певцу. «Я почувствовала от него уважение, когда он передавал мне хрустальный микрофон, и шлю ему только любовь», – ответила победительница «Евровидения-2018».

Фото: eurovision.tv