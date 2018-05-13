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Везём «Евровидение» в Израиль. Что известно о Нетте Барзилай

13 мая 2018 09:15
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Новости Израиля. В ночь на 13 мая прошёл грандиозный финал песенного конкурса «Евровидение-2018». Победительницей стала представительница Израиля Нетта Барзилай.  

Для Израиля это четвёртая победа. Ранее страна побеждала в 1978, 1979 и 1998 годах, таким образом, с последней победы прошло 20 лет.  

Везём «Евровидение» в Израиль. Что известно о Нетте Барзилай-1

Фото: instagram.com/nettabarzi  

25-летняя певица исполнила песню «Toy». В ней она поёт «Посмотрите на меня – я прекрасное создание. И мне плевать на ваших проповедников современности».  

Клип на песню посмотрели более 28 миллионов раз, что стало одним из рекордов «Евровидения».  

По словам артистки, её лёгкая песня несёт в себе глубокий смысл. Например, «кудахтанье» пародирует голос труса, а слово «бака» с японского означает «глупость».  

Песня имеет важное послание – пробуждение женской власти и социальной справедливости  

Нетта Барзилай долгое время возглавляла списки букмекеров, однако после репетиций первое место перешло к представительнице Кипра. Перед началом финала букмекеры распределили топ-5 следующим образом:  

1. Кипр

2. Израиль

3. Германия

4. Ирландия

5. Эстония

Везём «Евровидение» в Израиль. Что известно о Нетте Барзилай-4

Фото: eurovisionworld.com  

По результатам голосования профессионального жюри победила Австрия – 271 балл. На втором месте была Швеция (253 балла), на третьем – Израиль (212 баллов). Германия получила 204 балла, Кипр – 183.  

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Однако победитель определился после того, как стали известны результаты голосования зрителей. В итоге победила Нетта Барзилай, набравшая 529 баллов. На втором месте Кипр (436 баллов), на третьем – Австрия (342 балла). Четвёртое и пятое места заняли Германия (340 баллов) и Италия (308 баллов). К слову, Португалия, хозяйка «Евровидения», заняла последнее место (39 баллов).  

Везём «Евровидение» в Израиль. Что известно о Нетте Барзилай-7

Фото: eurovision.tv  

Норвежец белорусского происхождения Александр Рыбак занял 15 место. Сегодня певец отмечает день рождения, и вот, что он постит во время своих приездов в Беларусь (здесь подробнее).  

А теперь перейдём непосредственно к победительнице.  

Везём «Евровидение» в Израиль. Что известно о Нетте Барзилай-10

Фото: instagram.com/nettabarzi  

«Мы здесь, чтобы повеселиться! Привезём «Евровидение» в Израиль», – написала на своей странице в Instagram перед выступлением Нетта Барзилай.  

«Последний шанс проголосовать, ребята. Люблю вас», – сообщалось на странице израильтянки в Twitter перед решающим моментом.  

«Спасибо, Европа», – написала Барзилай там же часом позже.  

«Спасибо, что выбрали меня. Спасибо, что выбрали необычное. Спасибо, что выбрали смелость. Я люблю вас. Продолжайте быть хорошими для других, быть хорошими для себя», – поблагодарила зрителей победительница песенного конкурса на странице «Евровидения-2018» в Twitter.  

Видеофакт. Выступление победительницы «Евровидения-2018» Нетты Барзилай из Израиля  

Везём «Евровидение» в Израиль. Что известно о Нетте Барзилай-13

Фото: eurovision.tv  

На пресс-конференции после победы Барзилай ещё раз поблагодарила всех за свою победу.  

«Я благодарна, особенно огромной части моей команды. Они беспокоились за меня, поддерживали. Я ничто без них, без их энергии, без их счастья», – выразила признательность за поддержку исполнительница.  

Девушка также заметила, что, наверное, ей удалось донести своё послание.  

«Просто быть собой. Я поздравила себя. Неважно, какие у меня размеры, что с моими волосами, какой у меня голос. Я просто хочу быть собой. Слышать себя, то, как я хочу создавать музыку», – поделилась своими мыслями артистка.  

Во время песенного конкурса поклонники «Евровидения» не могли не заметить на руках Нетты Барзилай множество колец. Журналисты поинтересовались их происхождением и значением. Об одном из них певица сказала, что «оно придаёт мне сил, много уверенности».  

Ранее победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал из Португалии назвал песню израильтянки «ужасной». Поэтому на пресс-конференции возник вопрос, как Барзилай относится к португальскому певцу.  

«Я почувствовала от него уважение, когда он передавал мне хрустальный микрофон, и шлю ему только любовь», – ответила победительница «Евровидения-2018».  

Везём «Евровидение» в Израиль. Что известно о Нетте Барзилай-16

Фото: eurovision.tv  

Нетта Барзилай родилась 22 января 1993 года в городе Ход-Ха-Шароне, Израиль. Петь она начала почти сразу, как научилась говорить, поэтому позже родители отвели дочь в школу с музыкальным уклоном.  

Девушка проходила службу в бригаде НАХАЛ, где Нетта была принята в военный ансамбль. К слову, она получила звание офицера военно-морского флота Израиля.  

Барзилай попробовала себя во многих профессиях – от официантки до инструктора молодёжной организации. По её словам, если бы она не выбрала для себя музыку, то стала бы заниматься изучением психологии и хотела бы работать в детском саду.  

# Евровидение 2018 # калейдоскоп # Нетта Барзилай # Сальвадор Собрал

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