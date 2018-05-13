Везём «Евровидение» в Израиль. Что известно о Нетте Барзилай
Новости Израиля. В ночь на 13 мая прошёл грандиозный финал песенного конкурса «Евровидение-2018». Победительницей стала представительница Израиля Нетта Барзилай.
Для Израиля это четвёртая победа. Ранее страна побеждала в 1978, 1979 и 1998 годах, таким образом, с последней победы прошло 20 лет.
Фото: instagram.com/nettabarzi
25-летняя певица исполнила песню «Toy». В ней она поёт «Посмотрите на меня – я прекрасное создание. И мне плевать на ваших проповедников современности».
Клип на песню посмотрели более 28 миллионов раз, что стало одним из рекордов «Евровидения».
По словам артистки, её лёгкая песня несёт в себе глубокий смысл. Например, «кудахтанье» пародирует голос труса, а слово «бака» с японского означает «глупость».
Песня имеет важное послание – пробуждение женской власти и социальной справедливости
Нетта Барзилай долгое время возглавляла списки букмекеров, однако после репетиций первое место перешло к представительнице Кипра. Перед началом финала букмекеры распределили топ-5 следующим образом:
1. Кипр
2. Израиль
3. Германия
4. Ирландия
5. Эстония
Фото: eurovisionworld.com
По результатам голосования профессионального жюри победила Австрия – 271 балл. На втором месте была Швеция (253 балла), на третьем – Израиль (212 баллов). Германия получила 204 балла, Кипр – 183.
Греческая «Бейонсе». Что постит в соцсетях Элени Фурейра, представительница Кипра на «Евровидении-2018»
Однако победитель определился после того, как стали известны результаты голосования зрителей. В итоге победила Нетта Барзилай, набравшая 529 баллов. На втором месте Кипр (436 баллов), на третьем – Австрия (342 балла). Четвёртое и пятое места заняли Германия (340 баллов) и Италия (308 баллов). К слову, Португалия, хозяйка «Евровидения», заняла последнее место (39 баллов).
Норвежец белорусского происхождения Александр Рыбак занял 15 место. Сегодня певец отмечает день рождения, и вот, что он постит во время своих приездов в Беларусь (здесь подробнее).
А теперь перейдём непосредственно к победительнице.
Фото: instagram.com/nettabarzi
«Мы здесь, чтобы повеселиться! Привезём «Евровидение» в Израиль», – написала на своей странице в Instagram перед выступлением Нетта Барзилай.
«Последний шанс проголосовать, ребята. Люблю вас», – сообщалось на странице израильтянки в Twitter перед решающим моментом.
«Спасибо, Европа», – написала Барзилай там же часом позже.
«Спасибо, что выбрали меня. Спасибо, что выбрали необычное. Спасибо, что выбрали смелость. Я люблю вас. Продолжайте быть хорошими для других, быть хорошими для себя», – поблагодарила зрителей победительница песенного конкурса на странице «Евровидения-2018» в Twitter.
Видеофакт. Выступление победительницы «Евровидения-2018» Нетты Барзилай из Израиля
На пресс-конференции после победы Барзилай ещё раз поблагодарила всех за свою победу.
«Я благодарна, особенно огромной части моей команды. Они беспокоились за меня, поддерживали. Я ничто без них, без их энергии, без их счастья», – выразила признательность за поддержку исполнительница.
Девушка также заметила, что, наверное, ей удалось донести своё послание.
«Просто быть собой. Я поздравила себя. Неважно, какие у меня размеры, что с моими волосами, какой у меня голос. Я просто хочу быть собой. Слышать себя, то, как я хочу создавать музыку», – поделилась своими мыслями артистка.
Во время песенного конкурса поклонники «Евровидения» не могли не заметить на руках Нетты Барзилай множество колец. Журналисты поинтересовались их происхождением и значением. Об одном из них певица сказала, что «оно придаёт мне сил, много уверенности».
Ранее победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал из Португалии назвал песню израильтянки «ужасной». Поэтому на пресс-конференции возник вопрос, как Барзилай относится к португальскому певцу.
«Я почувствовала от него уважение, когда он передавал мне хрустальный микрофон, и шлю ему только любовь», – ответила победительница «Евровидения-2018».
Нетта Барзилай родилась 22 января 1993 года в городе Ход-Ха-Шароне, Израиль. Петь она начала почти сразу, как научилась говорить, поэтому позже родители отвели дочь в школу с музыкальным уклоном.
Девушка проходила службу в бригаде НАХАЛ, где Нетта была принята в военный ансамбль. К слову, она получила звание офицера военно-морского флота Израиля.
Барзилай попробовала себя во многих профессиях – от официантки до инструктора молодёжной организации. По её словам, если бы она не выбрала для себя музыку, то стала бы заниматься изучением психологии и хотела бы работать в детском саду.