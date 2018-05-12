Победитель «Евровидения-2018»: Нетта Барзилай из Израиля выиграла конкурс
Победителем музыкального конкурса «Евровидение-2018» стал Израиль.
12 мая состоялся грандиозный финал конкурса. В нем приняли участие исполнители из 26 стран.
Первое место заняла представительница Израиля Нетта Барзилай с песней «Toy». Певица набрала 529 баллов.
Кто такая Нетта Барзилай из Израиля и почему она «кудахчет» в песне
Эта победа стала четвертой для страны на этом конкурсе. Израиль победил впервые за последние 20 лет.
В топ-5 вошли также Кипр, Австрия, Германия, Италия.
По итогам голосования профессионального жюри лидером был представитель Австрии – Сезар Семпсон. Но голосование зрителей все изменило.
Напомним, что прошлогодний победитель конкурса раскритиковал песню Израиля (читать далее).
Фото: instagram.com/nettabarzi
Главным возвращением на шоу назвали Александра Рыбака. Норвежец во второй раз принимает участие в конкурсе. Он исполнил песню о вере в себя и являлся одним из главных претендентов на победу. Завтра у музыканта день рождения – ему исполнится 32 года.
Не обошлось и без курьезов. Во время выступления участницы из Великобритании на сцену выбежал фанат и вырвал у певицы микрофон (читать далее).
Незадолго до старта конкурса букмекеры обновили рейтинг вероятных победителей. На первое место поднялась представительница Кипра, подвинув участницу из Израиля на втором.
Представитель Беларуси Alekseev выступал в первом полуфинале и не прошел в финал.
Певец Alekseev обратился к поклонникам после полуфинала «Евровидения»