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Победитель «Евровидения-2018»: Нетта Барзилай из Израиля выиграла конкурс

12 мая 2018 22:51
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Победителем музыкального конкурса «Евровидение-2018» стал Израиль.

12 мая состоялся грандиозный финал конкурса. В нем приняли участие исполнители из 26 стран.

Первое место заняла представительница Израиля Нетта Барзилай с песней «Toy». Певица набрала 529 баллов.

Кто такая Нетта Барзилай из Израиля и почему она «кудахчет» в песне

Эта победа стала четвертой для страны на этом конкурсе. Израиль победил впервые за последние 20 лет.

Победитель «Евровидения-2018»: Нетта Барзилай из Израиля выиграла конкурс-1

В топ-5 вошли также Кипр, Австрия, Германия, Италия.

По итогам голосования профессионального жюри лидером был представитель Австрии – Сезар Семпсон. Но голосование зрителей все изменило.

Напомним, что прошлогодний победитель конкурса раскритиковал песню Израиля (читать далее). 

Победитель «Евровидения-2018»: Нетта Барзилай из Израиля выиграла конкурс-4

Фото: instagram.com/nettabarzi

Главным возвращением на шоу назвали Александра Рыбака. Норвежец во второй раз принимает участие в конкурсе. Он исполнил песню о вере в себя и являлся одним из главных претендентов на победу. Завтра у музыканта день рождения – ему исполнится 32 года.

Не обошлось и без курьезов. Во время выступления участницы из Великобритании на сцену выбежал фанат и вырвал у певицы микрофон (читать далее).

Незадолго до старта конкурса букмекеры обновили рейтинг вероятных победителей. На первое место поднялась представительница Кипра, подвинув участницу из Израиля на втором. 

Представитель Беларуси Alekseev выступал в первом полуфинале и не прошел в финал.

Певец Alekseev обратился к поклонникам после полуфинала «Евровидения»

# Евровидение 2018 # калейдоскоп # Нетта Барзилай # Фотофакт

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