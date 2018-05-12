Выбежал и вырвал микрофон. Фанат едва не сорвал выступление Великобритании на «Евровидении-2018»

12 мая в Лиссабоне проходит финал международного конкурса «Евровидение-2018».
Курьез произошел во время выступления представительницы Великобритании SuRie.
На сцену выбежал фанат, вырвал микрофон у исполнительницы и прокричал в него несколько неразборчивых фраз. Выясняется, кто был этот человек.
Артистка продолжила петь после произошедшего.
Сначала появилась информация, что из-за инцидента девушке придется еще раз исполнять свою песню. Однако Великобритания не будет повторять свое выступление. Делегация страны отметила, что она гордится своим номером и не видит смысла в повторном исполнении.
Это не первое подобное происшествие в истории конкурса.
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