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Выбежал и вырвал микрофон. Фанат едва не сорвал выступление Великобритании на «Евровидении-2018»

12 мая 2018 20:23
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12 мая в Лиссабоне проходит финал международного конкурса «Евровидение-2018».

Курьез произошел во время выступления представительницы Великобритании SuRie.

На сцену выбежал фанат, вырвал микрофон у исполнительницы и прокричал в него несколько неразборчивых фраз. Выясняется, кто был этот человек.

Артистка продолжила петь после произошедшего.

Выбежал и вырвал микрофон. Фанат едва не сорвал выступление Великобритании на «Евровидении-2018»-1

Фото: скриншот из видео

Сначала появилась информация, что из-за инцидента девушке придется еще раз исполнять свою песню. Однако Великобритания не будет повторять свое выступление. Делегация страны отметила, что она гордится своим номером и не видит смысла в повторном исполнении.

Это не первое подобное происшествие в истории конкурса.

Две награды, падающая звезда, «ускользающая» юбка: самые яркие курьезы «Евровидения» (читать далее).

За главный приз конкурса в этом году сражаются 26 исполнителей: кто они – здесь подробнее.

# Евровидение 2018 # калейдоскоп # Фотофакт

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