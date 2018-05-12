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Видеофакт. Выступление победительницы «Евровидения-2018» Нетты Барзилай из Израиля

12 мая 2018 23:06
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В Португалии завершился грандиозный финал конкурса «Евровидение».

В нем принимали участие исполнители из 26 стран. Победителем стала 25-летняя представительница Израиля, которая исполнила песню «Toy».

Девушка возглавляла рейтинги букмекеров долгое время перед конкурсом. 

Видеофакт. Выступление победительницы «Евровидения-2018» Нетты Барзилай из Израиля-1

Фото: instagram.com/Eurovision 

Особенностью песни является то, что во время исполнения артистка «кудахчет». По словам Нетты, она «пародирует голос труса». В композиции Барзилай поет о сильных женщинах. 

Кто такая Нетта Барзилай из Израиля и почему она «кудахчет» в песне (читать далее).

 

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