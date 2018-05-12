Видеофакт. Выступление победительницы «Евровидения-2018» Нетты Барзилай из Израиля
В Португалии завершился грандиозный финал конкурса «Евровидение».
В нем принимали участие исполнители из 26 стран. Победителем стала 25-летняя представительница Израиля, которая исполнила песню «Toy».
Девушка возглавляла рейтинги букмекеров долгое время перед конкурсом.
Фото: instagram.com/Eurovision
Особенностью песни является то, что во время исполнения артистка «кудахчет». По словам Нетты, она «пародирует голос труса». В композиции Барзилай поет о сильных женщинах.
Кто такая Нетта Барзилай из Израиля и почему она «кудахчет» в песне (читать далее).