Видеофакт. Выступление победительницы «Евровидения-2018» Нетты Барзилай из Израиля

В нем принимали участие исполнители из 26 стран. Победителем стала 25-летняя представительница Израиля, которая исполнила песню «Toy».

Особенностью песни является то, что во время исполнения артистка «кудахчет». По словам Нетты, она «пародирует голос труса». В композиции Барзилай поет о сильных женщинах.