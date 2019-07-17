Вечно молоды: 6 знаков Зодиака, которые медленно стареют

Проходят годы, а некоторые люди совсем не меняются внешне, выглядят молодо и свежо. Астрологи выделили 6 знаков Зодиака, которым не страшно время. 1. Водолей Водолеям отлично удается сохранять молодость, от них всегда веет юностью и свежестью, а глаза их сияют так, будто им 20. Кроме того, с представителями этого знака всегда комфортно общаться, несмотря на их возраст. Посмотрите на Дженнифер Энистон, разве ей можно дать 50? Дженнифер Энистон – 50. Показываем, как менялась самая привлекательная актриса Голливуда

Фото: instagram.com/jenniferanistononline

2. Близнецы Близнецам помогают сохранять молодость быстрый ум и активность. Они очень позитивны, поэтому если на их лице и появляются морщинки, то только от смеха. Кстати, Джонни Депп – Близнецы, а выглядит актер гораздо моложе, чем на 56 лет. Хотели бы вы посмотреть, как он будет выглядеть через 20 лет? У нас есть фото – смотрите здесь. Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично подарил её актёру



Фото: instagram.com/johnnydeppofficial

3. Козерог Козероги не любят долго сидеть на месте, им нравится движение, поэтому они всегда выбирают активные виды спорта. Это им и помогает оставаться бодрыми и позитивными, Козерогам некогда стареть. Джареду Лето – 47, а выглядит он на 30. Первая песня за 4 года: за что 30 Seconds to Mars поблагодарили белорусских слушателей

Фото: instagram.com/jaredleto

4. Дева Девы любят порядок во всем, конечно, это касается и образа жизни. Правильное питание, отсутствие вредных привычек и спорт помогают представителям этого знака выглядеть гораздо моложе. Киану Ривзу 54 года, а вы бы сколько дали? Настоящий джентльмен. Пользователи обратили внимание на необычную привычку Киану Ривза

Фото: instagram.com/keanu_reeves_demons

5. Лев Львы уверены в себе, это не могут не заметить окружающие. Уверенность во внешности Львам дает тщательный уход. Представители этого знака не скромничают и любят получать комплименты, это их очень радует и подталкивает еще больше заниматься своей внешностью. Дженнифер Лопес в этом году исполнится 50, но по внешнему виду об этом никто не догадается. Без фильтров и макияжа: Дженнифер Лопес поделилась в Instagram необычным фото

Фото: instagram.com/jlo

6. Весы Весы любят красоту, обладают утонченным вкусом. Представители этого знака выглядят неброско, но ухоженно. Кроме того, они хорошо умеют скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Монике Беллуччи 54 года. Так и хочется сказать: не верю! Эволюция образа: как менялся стиль Моники Беллуччи