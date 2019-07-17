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Вечно молоды: 6 знаков Зодиака, которые медленно стареют

17 июля 2019 14:18
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Проходят годы, а некоторые люди совсем не меняются внешне, выглядят молодо и свежо. Астрологи выделили 6 знаков Зодиака, которым не страшно время. 

1. Водолей 

Водолеям отлично удается сохранять молодость, от них всегда веет юностью и свежестью, а глаза их сияют так, будто им 20. Кроме того, с представителями этого знака всегда комфортно общаться, несмотря на их возраст. Посмотрите на Дженнифер Энистон, разве ей можно дать 50?  

Дженнифер Энистон – 50. Показываем, как менялась самая привлекательная актриса Голливуда  

Вечно молоды: 6 знаков Зодиака, которые медленно стареют-1

Фото: instagram.com/jenniferanistononline

2. Близнецы   

Близнецам помогают сохранять молодость быстрый ум и активность. Они очень позитивны, поэтому если на их лице и появляются морщинки, то только от смеха. Кстати, Джонни Депп – Близнецы, а выглядит актер гораздо моложе, чем на 56 лет. Хотели бы вы посмотреть, как он будет выглядеть через 20 лет? У нас есть фото – смотрите здесь.  

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Вечно молоды: 6 знаков Зодиака, которые медленно стареют-4


Фото: instagram.com/johnnydeppofficial

3. Козерог

Козероги не любят долго сидеть на месте, им нравится движение, поэтому они всегда выбирают активные виды спорта. Это им и помогает оставаться бодрыми и позитивными, Козерогам некогда стареть. Джареду Лето – 47, а выглядит он на 30.

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Вечно молоды: 6 знаков Зодиака, которые медленно стареют-7

Фото: instagram.com/jaredleto

4. Дева

Девы любят порядок во всем, конечно, это касается и образа жизни. Правильное питание, отсутствие вредных привычек и спорт помогают представителям этого знака выглядеть гораздо моложе. Киану Ривзу 54 года, а вы бы сколько дали?

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Вечно молоды: 6 знаков Зодиака, которые медленно стареют-10

Фото: instagram.com/keanu_reeves_demons

5. Лев

Львы уверены в себе, это не могут не заметить окружающие. Уверенность во внешности Львам дает тщательный уход. Представители этого знака не скромничают и любят получать комплименты, это их очень радует и подталкивает еще больше заниматься своей внешностью. Дженнифер Лопес в этом году исполнится 50, но по внешнему виду об этом никто не догадается.

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Вечно молоды: 6 знаков Зодиака, которые медленно стареют-13

Фото: instagram.com/jlo

6. Весы

Весы любят красоту, обладают утонченным вкусом. Представители этого знака выглядят неброско, но ухоженно. Кроме того, они хорошо умеют скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Монике Беллуччи 54 года. Так и хочется сказать: не верю! 

Эволюция образа: как менялся стиль Моники Беллуччи

Вечно молоды: 6 знаков Зодиака, которые медленно стареют-16

Фото:instagram.com/monicabellucciofficiel

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