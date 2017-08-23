Эволюция образа: как менялся стиль Моники Беллуччи

Моника уже более тридцати лет радует мир своими работами в кино и модельном бизнесе, а ведь в профессию она попала совершенно случайно – девушка подрабатывала моделью, чтобы заработать на колледж. Но модные дома не могли пройти мимо очаровательной итальянки. В 1988 она подписала контракт с Elite Model Management, а уже через год стала лицом Dolce & Gabbana.

Несколько дней назад сеть взорвали обсуждения Моники Беллуччи , чья фотосессия для Vanity Fair всколыхнула интернет. На этих снимках 52-летняя актриса выглядит гораздо моложе своих лет, а ее красоте и шарму могут позавидовать куда более юные коллеги.

Беллуччи всегда отличалась от остальных моделей особой смелостью – ее не пугали экстремальные съемки, фотосессии в далеких странах, обнажение перед камерой. Эта смелость и привела ее в кино, где она довольно быстро прошла путь от эпизодов до главных ролей не только в Европе, но и в Голливуде. На ее счету ведущие роли в «Квартире», «Малене» (этот фильм и вовсе считается главным в карьере актрисы), «Необратимости», «Страстях Христовых», «Братьях Гримм».

Сейчас Моника в первую очередь актриса, но связи с миром моды она не разорвала. Она по-прежнему сотрудничает с D&G и другими модными брендами, которые зовут Беллуччи стать лицом своей новой продукции.

Стоит отметить, что сама актриса неоднократно признавалась в том, что

она очень ленива, любит поесть и никогда особо не задумывается о том, что на ней надето.

И если Моника не лукавит, то остается только пожелать, чтобы у всех был такой врожденный вкус. Давайте вместе посмотрим на то, как стиль Беллуччи менялся на протяжении тридцати семи лет, но всегда оставался элегантным и утонченным.