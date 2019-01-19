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Без фильтров и макияжа: Дженнифер Лопес поделилась в Instagram необычным фото

19 января 2019 14:29
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Новости США. Несколько часов назад Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram свою фотографию, где она без макияжа.  

Свой снимок Дженнифер сопроводила хештегами «пятница без фильтра», «нет повседневного макияжа» и «люблю себя такой, какая есть».  

Подписчики сработали оперативно и за 14 часов поставили более 1,7 миллиона «нравится», а также написали множество комплиментов в комментариях.  

Без фильтров и макияжа: Дженнифер Лопес поделилась в Instagram необычным фото-1

Фото: instagram.com/jlo  

«На мой взгляд, тебе так даже больше идёт»,  

«Принцесса, тебе не нужен макияж»,  

«Ты прекрасно выглядишь без макияжа»,  

«Твоя красота сводит с ума!»,  

«Ты безупречна, но не забывай беречь себя и побольше отдыхай».  

Интересно, что зимой 2016 года аналогичный поступок Лопес вызвал массу вопросов у фанатов, которые разделились на два лагеря: одни говорили, что без макияжа Дженнифер совсем другая и не в хорошем смысле, а другие утверждали, что певица и актриса прекрасно выглядит как с макияжем, так и без него.  

Недавно Дженнифер поделилась секретом того, как ей удаётся выглядеть моложе своих лет (здесь подробнее).  

# Звезды # калейдоскоп # Дженнифер Лопес

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