Без фильтров и макияжа: Дженнифер Лопес поделилась в Instagram необычным фото

Новости США. Несколько часов назад Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram свою фотографию, где она без макияжа.

Свой снимок Дженнифер сопроводила хештегами «пятница без фильтра», «нет повседневного макияжа» и «люблю себя такой, какая есть».

Подписчики сработали оперативно и за 14 часов поставили более 1,7 миллиона «нравится», а также написали множество комплиментов в комментариях.