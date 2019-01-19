Без фильтров и макияжа: Дженнифер Лопес поделилась в Instagram необычным фото

Новости США. Несколько часов назад Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram свою фотографию, где она без макияжа.
Свой снимок Дженнифер сопроводила хештегами «пятница без фильтра», «нет повседневного макияжа» и «люблю себя такой, какая есть».
Подписчики сработали оперативно и за 14 часов поставили более 1,7 миллиона «нравится», а также написали множество комплиментов в комментариях.
«На мой взгляд, тебе так даже больше идёт»,
«Принцесса, тебе не нужен макияж»,
«Ты прекрасно выглядишь без макияжа»,
«Твоя красота сводит с ума!»,
«Ты безупречна, но не забывай беречь себя и побольше отдыхай».
Интересно, что зимой 2016 года аналогичный поступок Лопес вызвал массу вопросов у фанатов, которые разделились на два лагеря: одни говорили, что без макияжа Дженнифер совсем другая и не в хорошем смысле, а другие утверждали, что певица и актриса прекрасно выглядит как с макияжем, так и без него.
Недавно Дженнифер поделилась секретом того, как ей удаётся выглядеть моложе своих лет (здесь подробнее).