Первая песня за 4 года: за что 30 Seconds to Mars поблагодарили белорусских слушателей

Новости США. Известная группа 30 Seconds to Mars впервые за четыре года выпустила новую песню, которая называется «Walk on water». Композиция войдет в пятый альбом «марсов». Премьера песни состоялась 22 августа.

Фото: instagram.com/30secondstomars

В этот же день на официальном канале группы на видеохостинге YouTube появился клип на сингл. Видео выглядит как караоке – на экране появляются строки из песни на фоне видеоряда. Его Джареду Лето и команде помогала создавать вся Америка.

Фото: instagram.com/30secondstomars

Как сообщила группа в описании ролика, все кадры были сняты 4 июля 2017 года – в День Независимости США. Фрагменты прислали более 10 тысяч человек во всех штатах страны и в Пуэрто-Рико поделились своими видео с праздника. 30 Seconds to Mars, группа:

Люди составили портрет этой страны, который получился абсолютно красивым, сложным и незабываемым.

Фото: instagram.com/30secondstomars

В ролике предствлены лишь небольшие фрагменты из пользовательских видео. К выходу альбома Джаред Лето сам снимет документальный фильм, куда войдет остальной материал. Получившаяся работа станет дополнением к альбому. В день выхода композиции в официальном твиттере группы появилась запись на белорусском языке. В ней было сказано «Дзякуй, Беларусь».