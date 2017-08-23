Первая песня за 4 года: за что 30 Seconds to Mars поблагодарили белорусских слушателей

Новости США. Известная группа 30 Seconds to Mars впервые за четыре года выпустила новую песню, которая называется «Walk on water».
Композиция войдет в пятый альбом «марсов». Премьера песни состоялась 22 августа.
Новости США. Известная группа 30 Seconds to Mars впервые за четыре года выпустила новую песню, которая называется «Walk on water».
Композиция войдет в пятый альбом «марсов». Премьера песни состоялась 22 августа.
Фото: instagram.com/30secondstomars
В этот же день на официальном канале группы на видеохостинге YouTube появился клип на сингл. Видео выглядит как караоке – на экране появляются строки из песни на фоне видеоряда.
Его Джареду Лето и команде помогала создавать вся Америка.
Фото: instagram.com/30secondstomars
Как сообщила группа в описании ролика, все кадры были сняты 4 июля 2017 года – в День Независимости США. Фрагменты прислали более 10 тысяч человек во всех штатах страны и в Пуэрто-Рико поделились своими видео с праздника.
30 Seconds to Mars, группа:
Люди составили портрет этой страны, который получился абсолютно красивым, сложным и незабываемым.
Фото: instagram.com/30secondstomars
В ролике предствлены лишь небольшие фрагменты из пользовательских видео. К выходу альбома Джаред Лето сам снимет документальный фильм, куда войдет остальной материал. Получившаяся работа станет дополнением к альбому.
В день выхода композиции в официальном твиттере группы появилась запись на белорусском языке. В ней было сказано «Дзякуй, Беларусь».
Оказывается, песня стала лидером в белорусском сегменте iTunes Store. За это популярная группа и поблагодарила слушателей из Беларуси. 30 Seconds to Mars неоднократно приезжали в Минск с концертом.
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