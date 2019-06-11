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Настоящий джентльмен. Пользователи обратили внимание на необычную привычку Киану Ривза

11 июня 2019 12:52
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Новости США. Американский актёр Киану Ривз почти никогда не прикасается к женщинам, с которыми фотографируется.  

Недавно произошла очередная вспышка популярности Ривза. Актёр снялся в фильме «Джон Уик 3», главный герой которого оказался белорусом, а затем Киану оказался одним из персонажей в ожидаемой игре «Cyberpunk 2077».  

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На волне популярности Ривза многие начали заниматься поиском различных интересных фактов, связанных с этим актёром. И недавно фанаты обнаружили особенность фотографий с Киану. Во время позирования для совместных снимков актёр не прикасается к девушкам. И даже для маленьких девочек не делает исключений.  

Настоящий джентльмен. Пользователи обратили внимание на необычную привычку Киану Ривза-1

Фото: instagram.com/keanu_theclub  

Настоящий джентльмен. Пользователи обратили внимание на необычную привычку Киану Ривза-3

Фото: instagram.com/keanu_theclub  

Настоящий джентльмен. Пользователи обратили внимание на необычную привычку Киану Ривза-5

Фото: Getty Images  

Настоящий джентльмен. Пользователи обратили внимание на необычную привычку Киану Ривза-7

Фото: instagram.com/keanureeves.fanpage  

Настоящий джентльмен. Пользователи обратили внимание на необычную привычку Киану Ривза-9

Фото: instagram.com/keanureeves.fanpage  

Настоящий джентльмен. Пользователи обратили внимание на необычную привычку Киану Ривза-11

Фото: facebook.com/madmansknowledge  

Настоящий джентльмен. Пользователи обратили внимание на необычную привычку Киану Ривза-13

Фото: facebook.com/madmansknowledge  

Настоящий джентльмен. Пользователи обратили внимание на необычную привычку Киану Ривза-15

Фото: facebook.com/madmansknowledge  

Настоящий джентльмен. Пользователи обратили внимание на необычную привычку Киану Ривза-17

Фото: instagram.com/chuck_spadina64  

Кстати, недавно мы написали о 15 нестареющих знаменитостях. 

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# Звезды # калейдоскоп # Киану Ривз # Фотофакт

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