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Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото

17 июля 2019 10:23
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Благодаря специальному фильтру в приложении FaceApp можно состарить лицо на фотографии. В социальных сетях начался настоящий флешмоб: то и дело в ленте появляются состаренные фото. Мы решили поэкспериментировать: взяли реальные фото пожилых знаменитостей, их фото в молодости и обработали молодые снимки в FaceApp. Что из этого вышло – смотрите сами.

Мадонна

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-1

Фото: instagram.com/ madonnagram

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-3

Фото: instagram.com/ madonna 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-5

Джонни Депп

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-8

Фото: instagram.com/ johnnydeppofficial 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-10

Фото: instagram.com/ ane4ka_r_u_ 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-12

София Ротару

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-15

Фото: instagram.com/ sofiarotaru_music 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-17

Фото: instagram.com/ sofiarotaru.official 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-19

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Валерий Леонтьев

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-22

Фото: instagram.com/ sotovik1867 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-24

Фото: instagram.com/ valera_leontiev

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-26

Сильвестр Сталлоне

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-29

Фото: instagram.com/ _great_personalities_ 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-31

Фото: instagram.com/ officialslystallone 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-33

Алла Пугачева

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-36

Фото: instagram.com/ alla_orfey 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-38

Фото: instagram.com/ alla_orfey 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-40

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Роберт Де Ниро

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-43

Фото: instagram.com/ nikilerika_women 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-45

Фото: instagram.com/ n_n_karpovich 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-47

Морган Фриман

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-50

Фото: instagram.com/ joshua_sgc_thomas

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-52

Фото: instagram.com/ morganfreeman 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-54

Ирина Аллегрова

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-57

Фото: instagram.com/ shoubiznes_glazami_baby_grishy

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-59

Фото: instagram.com/ irinaallegrovaofficial 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-61

Арнольд Шварценеггер

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-64

Фото: instagram.com/ _mirovie_facti 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-66

Фото: instagram.com/ schwarzenegger

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-68

Олег Газманов

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-71

Фото: instagram.com/ скриншот с YouTube-канала MyRetro33

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-73

Фото: instagram.com/ oleggazmanov

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото-75

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