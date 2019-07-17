Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото

Благодаря специальному фильтру в приложении FaceApp можно состарить лицо на фотографии. В социальных сетях начался настоящий флешмоб: то и дело в ленте появляются состаренные фото. Мы решили поэкспериментировать: взяли реальные фото пожилых знаменитостей, их фото в молодости и обработали молодые снимки в FaceApp. Что из этого вышло – смотрите сами.

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