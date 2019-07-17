Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Благодаря специальному фильтру в приложении FaceApp можно состарить лицо на фотографии. В социальных сетях начался настоящий флешмоб: то и дело в ленте появляются состаренные фото. Мы решили поэкспериментировать: взяли реальные фото пожилых знаменитостей, их фото в молодости и обработали молодые снимки в FaceApp. Что из этого вышло – смотрите сами.
Мадонна
Фото: instagram.com/ madonnagram
Фото: instagram.com/ madonna
Фото: instagram.com/ johnnydeppofficial
Фото: instagram.com/ ane4ka_r_u_
Фото: instagram.com/ sofiarotaru_music
Фото: instagram.com/ sofiarotaru.official
Фото: instagram.com/ sotovik1867
Фото: instagram.com/ valera_leontiev
Фото: instagram.com/ _great_personalities_
Фото: instagram.com/ officialslystallone
Фото: instagram.com/ alla_orfey
Фото: instagram.com/ alla_orfey
Фото: instagram.com/ nikilerika_women
Фото: instagram.com/ n_n_karpovich
Фото: instagram.com/ joshua_sgc_thomas
Фото: instagram.com/ morganfreeman
Фото: instagram.com/ shoubiznes_glazami_baby_grishy
Фото: instagram.com/ irinaallegrovaofficial
Фото: instagram.com/ _mirovie_facti
Фото: instagram.com/ schwarzenegger
Фото: instagram.com/ скриншот с YouTube-канала MyRetro33
Фото: instagram.com/ oleggazmanov
Как изменился популярный певец Валерий Меладзе за 25 лет.
Фото тогда и сейчас – смотрите здесь.