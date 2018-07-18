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«Я думала, это вы подстриженная». Пользователи соцсетей удивились, насколько сын Заворотнюк похож на маму

18 июля 2018 13:12
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Новости России. На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram опубликован кадр, на котором изображен ее сын Майкл. Подписчики отметили, что сын очень похож на маму.

«Я думала, это вы подстриженная». Пользователи соцсетей удивились, насколько сын Заворотнюк похож на маму-1


Источник фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ 

Мамина улыбка! Красавчик. 

Это сын? Я думала это вы подстриженная. 

Как похож! Я думала, что это вы. 

Я подумала сначала, что это вы на фото! Потом уже прочитала пост.

Аааа, я подумала, что это вы в молодости. Улыбка один в один!

«Я думала, это вы подстриженная». Пользователи соцсетей удивились, насколько сын Заворотнюк похож на маму-4

Я подумала, что это Настя в 18! Очень похож. 

Источник фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

Несколько дней назад Майклу исполнилось 18 лет. Актриса трогательно поздравила сына с совершеннолетием. Анастасия отметила, что «восемнадцать – это время серьезных усилий и больших ожиданий. Но это и время любить, обнимать жизнь и загадывать с размахом». Она пожелала сыну идти вперед и брать курс на мечту. 

 «Любая женщина сделает все что угодно ради ребенка, – убеждена Анастасия Заворотнюк. –  Своего, не своего – это не важно. Когда он оказывается в твоих руках, ты его не можешь отпустить, потому что это инстинкт. И, слава Богу, пусть эти инстинкты будут в нас сильны, потому что это единственное, что может сохранить мир». Анастасия дала большое интервью нашему каналу, в котором откровенно рассказала о семье и карьере (читать здесь). 

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# Звезды # калейдоскоп # Анастасия Заворотнюк

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