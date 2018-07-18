«Я думала, это вы подстриженная». Пользователи соцсетей удивились, насколько сын Заворотнюк похож на маму

Новости России. На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram опубликован кадр, на котором изображен ее сын Майкл. Подписчики отметили, что сын очень похож на маму.

Это сын? Я думала это вы подстриженная.

Как похож! Я думала, что это вы.

Я подумала сначала, что это вы на фото! Потом уже прочитала пост.

Аааа, я подумала, что это вы в молодости. Улыбка один в один!