«Я думала, это вы подстриженная». Пользователи соцсетей удивились, насколько сын Заворотнюк похож на маму

Новости России. На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram опубликован кадр, на котором изображен ее сын Майкл. Подписчики отметили, что сын очень похож на маму.
Новости России. На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram опубликован кадр, на котором изображен ее сын Майкл. Подписчики отметили, что сын очень похож на маму.
Источник фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Мамина улыбка! Красавчик.
Это сын? Я думала это вы подстриженная.
Как похож! Я думала, что это вы.
Я подумала сначала, что это вы на фото! Потом уже прочитала пост.
Аааа, я подумала, что это вы в молодости. Улыбка один в один!
Я подумала, что это Настя в 18! Очень похож.
Источник фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Несколько дней назад Майклу исполнилось 18 лет. Актриса трогательно поздравила сына с совершеннолетием. Анастасия отметила, что «восемнадцать – это время серьезных усилий и больших ожиданий. Но это и время любить, обнимать жизнь и загадывать с размахом». Она пожелала сыну идти вперед и брать курс на мечту.
«Любая женщина сделает все что угодно ради ребенка, – убеждена Анастасия Заворотнюк. – Своего, не своего – это не важно. Когда он оказывается в твоих руках, ты его не можешь отпустить, потому что это инстинкт. И, слава Богу, пусть эти инстинкты будут в нас сильны, потому что это единственное, что может сохранить мир». Анастасия дала большое интервью нашему каналу, в котором откровенно рассказала о семье и карьере (читать здесь).
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