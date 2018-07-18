Как проходят первые дни Роналду в «Ювентусе». Девять фото

Новости Италии. Криштиану Роналду официально представлен в качестве игрока футбольного клуба «Ювентус». На сайте «Ювентуса» появились видеоролики, благодаря которым можно узнать, как спортсмен проводит свои первые дни в клубе. Роналду знакомится с новыми коллегами, проходит медицинские обследования, общается с фанатами и раздает им автографы.

Косметика, спорт и телешоу. Благодаря чему знаменитости попадают в список Forbes?



Источник фото: скриншот из видео juventus.com/en/

Несколько фотографий спортсмен разместил и в своем Instagram. «Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают

Источник фото: instagram.com/cristiano

За три часа эту фотографию оценили около 4,5 миллионов пользователей.





Источник фото: instagram.com/cristiano

«Теперь я болею за «Ювентус». Как отреагировали футболисты и болельщики на уход Роналду из «Реала» В комментариях фанаты из разных стран желают удачи Криштиану и ждут новых побед. «Приветствуем в «Ювентусе!» «Рад, что теперь Роналду в «Ювентусе», но для меня он навсегда останется легендарным игроком «Реала», удачи в новом клубе»