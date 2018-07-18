Как проходят первые дни Роналду в «Ювентусе». Девять фото

Новости Италии. Криштиану Роналду официально представлен в качестве игрока футбольного клуба «Ювентус». На сайте «Ювентуса» появились видеоролики, благодаря которым можно узнать, как спортсмен проводит свои первые дни в клубе.
Роналду знакомится с новыми коллегами, проходит медицинские обследования, общается с фанатами и раздает им автографы.
Источник фото: instagram.com/cristiano
За три часа эту фотографию оценили около 4,5 миллионов пользователей.
Источник фото: instagram.com/cristiano
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В комментариях фанаты из разных стран желают удачи Криштиану и ждут новых побед.
«Приветствуем в «Ювентусе!»
«Рад, что теперь Роналду в «Ювентусе», но для меня он навсегда останется легендарным игроком «Реала», удачи в новом клубе»
«Удачи, ты лучший!»
Источник фото: instagram.com/cristiano