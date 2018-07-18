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Как проходят первые дни Роналду в «Ювентусе». Девять фото

18 июля 2018 14:01
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Новости Италии. Криштиану Роналду официально представлен в качестве игрока футбольного клуба «Ювентус». На сайте «Ювентуса» появились видеоролики, благодаря которым можно узнать, как спортсмен проводит свои первые дни в клубе.   

Роналду знакомится с новыми коллегами, проходит медицинские обследования, общается с фанатами и раздает им автографы.

Как проходят первые дни Роналду в «Ювентусе». Девять фото -1

Косметика, спорт и телешоу. Благодаря чему знаменитости попадают в список Forbes?

Источник фото: скриншот из видео juventus.com/en/

Несколько фотографий спортсмен разместил и в своем Instagram.

«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают

Как проходят первые дни Роналду в «Ювентусе». Девять фото -4

Источник фото: instagram.com/cristiano

Как проходят первые дни Роналду в «Ювентусе». Девять фото -6

За три часа эту фотографию оценили около 4,5 миллионов пользователей.


Источник фото: instagram.com/cristiano

«Теперь я болею за «Ювентус». Как отреагировали футболисты и болельщики на уход Роналду из «Реала»

В комментариях фанаты из разных стран желают удачи Криштиану и ждут новых побед.

«Приветствуем в «Ювентусе!»

«Рад, что теперь Роналду в «Ювентусе», но для меня он навсегда останется легендарным игроком «Реала», удачи в новом клубе»

Как проходят первые дни Роналду в «Ювентусе». Девять фото -9

«Удачи, ты лучший!»


Источник фото: instagram.com/cristiano

«Сейчас должен сосредоточиться на новом вызове»: Роналду официально представлен игроком «Ювентуса»

# Звезды # калейдоскоп # Криштиану Роналду

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