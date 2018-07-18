Привезут кольца и порадуют детей: почему альпаки стали свадебным трендом

У молодоженов в Британии, Америке и Ирландии появилась новая фишка – приводить на свадьбу в качестве гостей лам и альпак. Некоторые даже наряжают животных в костюмы жениха и невесты.



Источник фото: instagram.com/alpacasofinstagram

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей Пушистые альпаки, по словам экспертов, самые неагрессивные животные. Они всегда порадуют и детей, и взрослых. К тому же, на них можно везти обручальные кольца. Животные выглядят очень мило, фотографии с альпаками часто появляются на свадебных фотографиях в социальных сетях.

Источник фото: instagram.com/howheasked



Источник фото: instagram.com/weddingllamas

Рут Ньютон, ирландская заводчица:

Почему бы и нет? Людям ведь хочется чего-то особенного в такой важный день. Главное, чтобы альпакам было радостно и комфортно.

Источник фото: instagram.com/greenweddingshoes

В последнее время мы наблюдаем тенденцию к тому, что все больше и больше пар приводят своих пушистых друзей – собак, лошадей, яков (!) и альпак на свадьбу ... и мы должны признать, что мы тоже ЛЮБИМ это.

Источник фото: instagram.com/weddingllamas

В 2016 году у «свадебных альпак» даже появился свой профиль в Instagram. Фото с животными в аккаунте появляются регулярно. А недавно альпак привели и на свадьбу в России.



Источник фото: instagram.com/dariamichurina