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Привезут кольца и порадуют детей: почему альпаки стали свадебным трендом

18 июля 2018 15:15
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У молодоженов в Британии, Америке и Ирландии появилась новая фишка – приводить на свадьбу в качестве гостей лам и альпак. Некоторые даже наряжают животных в костюмы жениха и невесты.

Привезут кольца и порадуют детей: почему альпаки стали свадебным трендом-1


Источник фото: instagram.com/alpacasofinstagram

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей

Пушистые альпаки, по словам экспертов, самые неагрессивные животные. Они всегда порадуют и детей, и взрослых. К тому же, на них можно везти обручальные кольца. Животные выглядят очень мило, фотографии с альпаками часто появляются на свадебных фотографиях в социальных сетях.

Привезут кольца и порадуют детей: почему альпаки стали свадебным трендом-4

Источник фото: instagram.com/howheasked

Источник фото: instagram.com/weddingllamas

Рут Ньютон, ирландская заводчица:
Почему бы и нет? Людям ведь хочется чего-то особенного в такой важный день. Главное, чтобы альпакам было радостно и комфортно. 

Привезут кольца и порадуют детей: почему альпаки стали свадебным трендом-7

Источник фото: instagram.com/greenweddingshoes

В последнее время мы наблюдаем тенденцию к тому, что все больше и больше пар приводят своих пушистых друзей – собак, лошадей, яков (!) и альпак на свадьбу ... и мы должны признать, что мы тоже ЛЮБИМ это.

Привезут кольца и порадуют детей: почему альпаки стали свадебным трендом-10

Источник фото: instagram.com/weddingllamas

В 2016 году у «свадебных альпак» даже появился свой профиль в Instagram. Фото с животными в аккаунте появляются регулярно. А недавно альпак привели и на свадьбу в России. 

Привезут кольца и порадуют детей: почему альпаки стали свадебным трендом-13


Источник фото: instagram.com/dariamichurina

Лама услышала мычание коровы и… начала смеяться!

Привезут кольца и порадуют детей: почему альпаки стали свадебным трендом-16

Впервые альпаки стали гостями на свадьбе в Японии. В городе Нагано есть большая ферма, которая занимается выращиванием этих животных. Люди по всему миру наблюдают, как живут альпаки, как их кормят и за ними ухаживают. 

Источник фото: instagram.com/yatsugatake_alpaca_farm

# Человек и животные # калейдоскоп

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