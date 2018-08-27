«Положите поводок»: ставший интернет-героем пёс с выразительной мордой в 11 фотографиях

Новости США. Новым героем социальных сетей стал пёс из Флориды с очень выразительной мордой. Собаке дали кличку «Старый Бекон». Бекон – помесь пекинеса, чихуахуа и таксы. Сейчас на его Instagram подписаны более 18 тысяч пользователей. Выражения пса сопровождаются забавными подписями, который «шутливо» передают мысли Бекона. «Это ты бекон держишь?»,

Фото: instagram.com/thebaconator

«Я вижу ты ешь. Как насчёт поделиться?»,

Фото: instagram.com/thebaconator

«Здесь мои костюмы!»,

Фото: instagram.com/thebaconator

«Я думал, ты скажешь, что практиковаться в перетягивании каната при помощи одеял – это нормально. Моя ошибка»,

Фото: instagram.com/thebaconator

«К Бекону подкрался понедельник»,

Фото: instagram.com/thebaconator

«Это лицо чистого блаженства»,

Фото: instagram.com/thebaconator

«Это принятый в семью Бекон. Этот чудак у нас уже целый год»,

Фото: instagram.com/thebaconator

«Положите поводок, возьмите канноли»,

Фото: instagram.com/thebaconator

«Этот живот сам себя не почешет»,

Фото: instagram.com/thebaconator

«Когда ваш босс попросил вас задержаться в пятницу».

Фото: instagram.com/thebaconator