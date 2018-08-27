«Положите поводок»: ставший интернет-героем пёс с выразительной мордой в 11 фотографиях
Новости США. Новым героем социальных сетей стал пёс из Флориды с очень выразительной мордой. Собаке дали кличку «Старый Бекон».
Бекон – помесь пекинеса, чихуахуа и таксы. Сейчас на его Instagram подписаны более 18 тысяч пользователей. Выражения пса сопровождаются забавными подписями, который «шутливо» передают мысли Бекона.
«Это ты бекон держишь?»,
Фото: instagram.com/thebaconator
«Я вижу ты ешь. Как насчёт поделиться?»,
Фото: instagram.com/thebaconator
Фото: instagram.com/thebaconator
«Я думал, ты скажешь, что практиковаться в перетягивании каната при помощи одеял – это нормально. Моя ошибка»,
Фото: instagram.com/thebaconator
«К Бекону подкрался понедельник»,
Фото: instagram.com/thebaconator
«Это лицо чистого блаженства»,
Фото: instagram.com/thebaconator
«Это принятый в семью Бекон. Этот чудак у нас уже целый год»,
Фото: instagram.com/thebaconator
«Положите поводок, возьмите канноли»,
Фото: instagram.com/thebaconator
«Этот живот сам себя не почешет»,
Фото: instagram.com/thebaconator
«Когда ваш босс попросил вас задержаться в пятницу».
Фото: instagram.com/thebaconator
Летом 2018 года в США пёс стал участников конкурса талантов для людей.
Питомец спел и прошёл в следующий этап – здесь подробности.