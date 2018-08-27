Прямой эфир

«Положите поводок»: ставший интернет-героем пёс с выразительной мордой в 11 фотографиях

27 августа 2018 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Новым героем социальных сетей стал пёс из Флориды с очень выразительной мордой. Собаке дали кличку «Старый Бекон».  

Бекон – помесь пекинеса, чихуахуа и таксы. Сейчас на его Instagram подписаны более 18 тысяч пользователей. Выражения пса сопровождаются забавными подписями, который «шутливо» передают мысли Бекона.  

«Это ты бекон держишь?»,  

«Положите поводок»: ставший интернет-героем пёс с выразительной мордой в 11 фотографиях-1

Фото: instagram.com/thebaconator  

«Я вижу ты ешь. Как насчёт поделиться?»,  

«Положите поводок»: ставший интернет-героем пёс с выразительной мордой в 11 фотографиях-4

Фото: instagram.com/thebaconator  

«Здесь мои костюмы!»,  

«Положите поводок»: ставший интернет-героем пёс с выразительной мордой в 11 фотографиях-7

Фото: instagram.com/thebaconator  

«Я думал, ты скажешь, что практиковаться в перетягивании каната при помощи одеял – это нормально. Моя ошибка»,  

«Положите поводок»: ставший интернет-героем пёс с выразительной мордой в 11 фотографиях-10

Фото: instagram.com/thebaconator  

«К Бекону подкрался понедельник»,  

«Положите поводок»: ставший интернет-героем пёс с выразительной мордой в 11 фотографиях-13

Фото: instagram.com/thebaconator  

«Это лицо чистого блаженства»,  

«Положите поводок»: ставший интернет-героем пёс с выразительной мордой в 11 фотографиях-16

Фото: instagram.com/thebaconator  

«Это принятый в семью Бекон. Этот чудак у нас уже целый год»,  

«Положите поводок»: ставший интернет-героем пёс с выразительной мордой в 11 фотографиях-19

Фото: instagram.com/thebaconator  

«Положите поводок, возьмите канноли»,  

«Положите поводок»: ставший интернет-героем пёс с выразительной мордой в 11 фотографиях-22

Фото: instagram.com/thebaconator  

«Этот живот сам себя не почешет»,  

«Положите поводок»: ставший интернет-героем пёс с выразительной мордой в 11 фотографиях-25

Фото: instagram.com/thebaconator  

«Когда ваш босс попросил вас задержаться в пятницу».  

«Положите поводок»: ставший интернет-героем пёс с выразительной мордой в 11 фотографиях-28

Фото: instagram.com/thebaconator  

Летом 2018 года в США пёс стал участников конкурса талантов для людей. 

Питомец спел и прошёл в следующий этап – здесь подробности.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ему 14 лет, он мечтает представить Беларусь на детском «Евровидении»: знакомимся с Даниэлем Алексом Ястремским
27 августа 2018 10:48

Ему 14 лет, он мечтает представить Беларусь на детском «Евровидении»: знакомимся с Даниэлем Алексом Ястремским

Папа из Смиловичей, мама из Лепеля. А Вы знали, что у Фаины Раневской белорусские корни?
27 августа 2018 09:49

Папа из Смиловичей, мама из Лепеля. А Вы знали, что у Фаины Раневской белорусские корни?

«Я уже в норме и очень хочется мороженого!»: Ротару рассказала о своём здоровье
26 августа 2018 13:45

«Я уже в норме и очень хочется мороженого!»: Ротару рассказала о своём здоровье