Папа из Смиловичей, мама из Лепеля. А Вы знали, что у Фаины Раневской белорусские корни?

Кто не слышал фразу «Муля, не нервируй меня!..» Эта вечно живущая реплика из советского фильма «Подкидыш» принадлежит героине незабываемой Фаины Раневской. Почему мы вспомнили о Раневской? 27 августа – день ее рождения. Старшие поколения знают актрису по театру и кино, по такому колкому и искрометному юмору, какой редко встретишь в жизни. Но немногие знают о том, что корни ее здесь, в Беларуси. Отец актрисы Гирш Хаимович Фельдман родился в поселке Смиловичи, мать Милка Рафаиловна – в Лепеле. Молодыми они уехали в Таганрог, где в 1896 году и появилась на свет будущая народная артистка Советского Союза. Эта еврейская семья до революции считалась довольно богатой. Отец был купцом 1-й гильдии, промышленником, владел фабриками, магазинами, складами и пароходом (читайте далее). В семье было шесть детей, судьбы всех в то непростое время сложились по-разному.

В честь дня рождения этой уникальной женщины мы собрали для Вас 10 самых, на наш взгляд, ярких и ироничных высказываний Раневской из ее богатой коллекции афоризмов.

- Что толку делать пластическую операцию?! Фасад обновишь, а канализация всё равно старая.

- Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать.

- Если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой, – морда становится меньше, но грустнее.

- Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.

- Вот женишься, тогда поймешь, что такое счастье. Но будет уже поздно.

- Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм – это не извращения. Извращений, собственно, только два – хоккей на траве и балет на льду.

- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.

- Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа!

- Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению.

- Я как старая пальма на вокзале — никому не нужна, а выбросить жалко.

… И вот Вам еще бонус за то, что читаете нашу рубрику. Однажды Раневская шла по улице и оступилась. Она обратилась к прохожему: «Мужчина, помогите мне подняться, народные артисты на дороге не валяются!»

В.Д.