«Самое сложное было – не есть мороженое». Как группа «Мята» снимала клип на песню для детского «Евровидения»

Мы хотели, чтобы нас не только слышали, но ещё и видели. Мы хотели показать им нашими движениями и мимикой то, что детство – это сказка, мечты. И показать веселье: как мы на великах катались, прыгали, бегали, катались на качелях.

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Новости Беларуси. Участницы группы «Мята» рассказали о сложностях во время съёмочного процесса в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Группа «Мята»: Самое сложное было – не есть мороженое. Потому что оно было такое красивое. Для нас сделали специальное мятное мороженое. И мы долго снимали эту локацию. И было очень трудно не съесть.

А самое сложное что было? Какая актёрская задача?

Мы сами выбирали себе образы, локации, причёски.

То есть, надо было изобразить, что ешь, но не есть?

Группа «Мята»:

Да. Это был незабывательный момент. Ой, незабываемый.