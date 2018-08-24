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«Самое сложное было – не есть мороженое». Как группа «Мята» снимала клип на песню для детского «Евровидения»

24 августа 2018 11:37
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Новости Беларуси. Участницы группы «Мята» рассказали о сложностях во время съёмочного процесса в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Вы сняли клип на песню, которую представите на «Евровидении». Как он создавался?

Группа «Мята» исполнила песню «Однажды» в студии СТВ

Группа «Мята»:

Мы хотели, чтобы нас не только слышали, но ещё и видели. Мы хотели показать им нашими движениями и мимикой то, что детство – это сказка, мечты. И показать веселье: как мы на великах катались, прыгали, бегали, катались на качелях.

«Самое сложное было – не есть мороженое». Как группа «Мята» снимала клип на песню для детского «Евровидения»-1

Над нашим клипом работала большая команда.

Мы сами выбирали себе образы, локации, причёски.

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А самое сложное что было? Какая актёрская задача?

Группа «Мята»:
Самое сложное было – не есть мороженое. Потому что оно было такое красивое. Для нас сделали специальное мятное мороженое. И мы долго снимали эту локацию. И было очень трудно не съесть.

«Самое сложное было – не есть мороженое». Как группа «Мята» снимала клип на песню для детского «Евровидения»-4

То есть, надо было изобразить, что ешь, но не есть?

Группа «Мята»:
Да. Это был незабывательный момент. Ой, незабываемый.

# Культура

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