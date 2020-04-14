Узнали рост девяти знаменитостей. Самый высокий из них – Иван Ургант

Как часто люди сравнивают друг друга со знаменитостями? Долго не вспоминать не нужно, ведь постоянно появляются приложения и тесты в стиле «Какой вы голливудский актёр» или «Какая вы российская певица».

Многие люди совсем не против, если их сравнивают со знаменитостями. К тому же, если внезапно из головы вылетели все комплименты, а нужно как-то привлечь внимание к своей скромной персоне, стоит попробовать.

Можно сравнивать самые разные характеристики: цвет глаз, длину и цвет волос, нос, стиль в одежде, получение образования в одном университете и так далее. И, конечно, рост. Это очень простой параметр, но почему бы не сказать кому-нибудь что-то вроде: «Эй, друг, да ты ростом с Макса Коржа!» Так вот, давайте выясним, какого роста белорусские и российские знаменитости.

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