Зулейха открывает глаза. Как советская власть уничтожала крестьянские усадьбы: история «кулацкой ссылки»

«Если бы не вы, нас бы здесь не было…» Это слова главной героини романа «Зулейха открывает глаза» татарской писательницы Гузели Яхиной. Она сказала их законному представителю Советской власти, наставив на него ружьё. Энкавэдист Игнатов именем этой власти убил её мужа, разрушил дом, по сути – сломал жизнь молодой женщины. По решению этой власти Зулейха и такие же, как она, зажиточные крестьяне, малые дети и старики, были выкорчеваны с родных мест и вывезены в сибирскую тайгу. Так в СССР в начале 30-х прошлого века уничтожались крепкие крестьянские подворья. На хозяев ставили штамп «чуждый классовый элемент» и, отняв всё имущество, грузили в товарняки и увозили подальше от их родины. С того момента имя им было – спецпереселенцы. Так их записала история великой страны.

Ничто не забывается. И даже если бы не было архивов, были заметены следы, всё остается в памяти людской. Историю одной татарской семьи и рассказала писательница. У неё был пример в памяти – родная бабушка, которую семилетней девочкой отправили в «кулацкую ссылку». Теперь по роману сняли сериал, который Вы сейчас наверняка смотрите. Ну, что Вам сказать?! Что касается сюжетной линии, Чулпан Хаматовой в главной роли, эпизодов, характеров и натурных съемок, Вы сами всё видите и можете оценить.

Само же произведение, надо отметить, было принято неоднозначно. Да, роман получил немало всяких «либерально-демократических» премий: вероятно, попал в политический тренд. Но и ругают автора тоже, особенно земляки. Дескать, книга Яхиной не про судьбу татар, что характеры и образы неправдоподобны, а описание местного быта и татарских традиций не соответствует действительности. Согласимся: детали важны для правды. А если не замыкаться на сюжете, не вглядываться в острые глаза Зулейхи – Чулпан Хаматовой? Кино – это кино: не всё из прошлого дано «вытянуть» в кадре. Поэтому предлагаю взглянуть на нашу историю шире.

«Если бы не вы…»

О ком это она? О советской власти и её аппарате, карающих органах в лице Игнатова, которые по приказу партии Ленина - Сталина отняли всё у работящих честных людей и загнали их в беду. Такие – со своей головой и мозолистыми руками - были опасны молодому коммунистическому режиму. Потому что имели своё мнение, ничего не просили, сами себя могли прокормить. А власти нужны были те, кто нуждался, кто просил и был от неё зависим, кем удобно было манипулировать. После революции изгнали из страны интеллигенцию – цвет нации. Потом был объявлен красный террор против классовых врагов. В начале 30-х взялись за крестьян. Партия большевиков объявила поход против землепашцев - раскулачивание. У работящих семей всё отнять, самих расстрелять или выселить. Их даже официально поделили на две категории: первая – пуля в затылок главы семьи, остальных к выселению, вторая – всех в Сибирь. В эти красные жернова и попала героиня сериала Зулейха.

«…Нас бы здесь не было»

Политика коммунистов по переселению крестьян касалась не только татар. Эшелоны раскулаченных шли в Сибирь из всех уголков СССР. За татарами придут еще и потом – по другому поводу и не раз. На смену «кулацкой ссылке» придет депортация народов – крымских татар, западных белорусов, немцев и калмыков… Это насильственное переселение народных масс продолжится вплоть до окончания войны. А пока Зулейха, её свекровь, тысячи других чуждых классовых элементов 2-й категории умирают в гулаговских вагонах на пути к неизвестности. Спустя 90 лет после трагедии мы знаем, что со многими из них случилось. Ничто не забывается, это правда. Жестоких периодов в истории большой советской страны на долю простого человека выпало немало.

Если Вы смотрите сериал, Вам для общего впечатления не будет лишней собранная из разных источников информация о тех страшных событиях.

Согласно данным ОГПУ в 1930-1931 годах по спецпереселению в районы Сибири было выслано около 400 тысяч семей раскулаченных крестьян общей численностью до 2 миллионов человек. Историк Дмитрий Волкогонов насчитал в пять раз больше.

В 1994 году в Новосибирске историки издали сборник «Спецпереселенцы в Западной Сибири». В нем рассказывается о том, как в мае 1933 года по Оби в баржах везли людей в «кулацкую ссылку». В день в трюмах умирали от голода по 35-40 человек. Выживших высадили на остров. Еды не хватало. К концу лета из 7 тысяч переселенцев осталось в живых 2,2 тысячи. Повсюду валялись трупы.

Как только переселенцы прибывали на место, им доводились задания по выкорчевке леса, распашке земли, строительству дорог и гатей. Весной – план по сдаче государству будущего урожая. Алтайский писатель Василий Афонин вспоминал о своей бабке Алёне, которая волею судьбы оказалась в таежном крае: «На реке Шегарке бабке дали лопату, указали на берегу место, где она должна была рыть землянку". В журнале «Отечественная история» (янв. 1994) были опубликованы исследования историка В.Н. Земскова, где приведены такие цифры: к 1938 году спецпереселенцы освоили под пашню почти 500 тыс. гектаров, под сенокосы – более 1 млн.га. Или другой источник – постановление Совнаркома СССР от 20 апреля 1933 г.: "Обязать ОГПУ посеять в местах расселения нового контингента осенью 1933 г. и весной 1934 г. разных полевых и огородных культур 420 тыс. га, в том числе озимой ржи осенью 1933 г. в Западной Сибири 47500 га".

И с каждым годом власть увеличивала планы, не считаясь с возможностями человека. Но и там люди выживали, как могли: пахали, страдали, любили. И помнили. Как Зулейха.

Ничто не забывается. Даже под снегом остаются следы.

Ваш В.Д.