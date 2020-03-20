«Чувствуй, а потом реагируй». Лянка Грыу рассказала о первой встрече с отцом
Новости России. Популярная российская актриса Лянка Грыу ответила на вопросы о том, как она встретилась со своим отцом – молдавским актёром Георге Грыу. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».
По словам Лянки, об отце она услышала вскоре после того, как родила ребёнка. На телевидении появился человек, который утверждал, что он – отец Лянки Грыу. Георге признавал, что был плохим отцом, однако говорил, что дочь должна быть благодарна ему за жизнь и за возможность жить в Москве.
Фото: instagram.com/lyanka22
Актриса испытывала смешанные чувства и не торопилась со встречей. В это время Грыу поступали звонки с просьбой больше рассказать о молдавском актёре. Лянке могли позвонить в любое время дня и ночи, а иногда даже угрожали, что если она откажется ответить на вопросы, то это может плохо повлиять на её карьеру и репутацию.
Теперь Грыу нашла в себе силы поговорить об отце. Отвечая на слова молавского актёра, Лянка сказала, что у каждого человека есть своя точка зрения, разумеется, у Георге тоже. Однако актриса считает свою возможность жить в Москве заслугой матери.
Фото: instagram.com/lyanka22
«Мне нужно было время, чтобы понять и простить отца. Я знала, что увижу его, что мы встретимся. Просто я не знала точно, каким образом это произойдёт», – объяснила Лянка своё нежелание сразу же встретиться с Георге.
Первая возможная встреча не состоялась, поскольку Грыу не хотела, чтобы этот момент попал на камеру. Вторая возможность представилась через 6-7 лет. Тогда Лянка встретилась со своими сводными братом и сестрой.
«Вот их я хотела видеть. Я точно знала, зачем я хочу их видеть. И я очень рада, что я с ними встретилась. Настолько родные мне люди... Как-то сразу абсолютно точно понимаешь, что такое родня», – поделилась впечатлениями Грыу.
Фото: instagram.com/lyanka22
Старшая сестра Лянки предложила ей встретиться с отцом. Актриса согласилась, что, да, нужно бы, но встреча так и не произошла. А произошла год спустя. Ещё до этого Георге нашёл Лянку в соцсетях, извинился и сказал, что гордится дочкой.
Встреча состоялась летом. Георге подарил Лянке цветы, затем отец и дочь пошли в ресторан. Там они поговорили о прошлом, о том, как складывается у них жизнь сейчас. На прощанье Грыу обнялись, и актёр сказал: «Всегда сначала чувствуй, а потом реагируй». Артистка задумалась над этим советом.
Фото: instagram.com/lyanka22
«Я не хочу говорить, что его простила, потому что лично я не считаю, что он виноват. Прощение в данном случае будет немного свысока. В какой-то момент я поняла, что я не буду полноценной личностью, если я не заполню вот эту пустую ячейку под названием «Папа». Если я не вложу туда реального человека, который передо мной находится», – попыталась выразить своё отношение к отцу Лянка.
Ранее Грыу рассказывала, что Георге ассоциируется у неё с картиной Врубеля.
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