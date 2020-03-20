«Чувствуй, а потом реагируй». Лянка Грыу рассказала о первой встрече с отцом

Новости России. Популярная российская актриса Лянка Грыу ответила на вопросы о том, как она встретилась со своим отцом – молдавским актёром Георге Грыу. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1». По словам Лянки, об отце она услышала вскоре после того, как родила ребёнка. На телевидении появился человек, который утверждал, что он – отец Лянки Грыу. Георге признавал, что был плохим отцом, однако говорил, что дочь должна быть благодарна ему за жизнь и за возможность жить в Москве.

Фото: instagram.com/lyanka22

Актриса испытывала смешанные чувства и не торопилась со встречей. В это время Грыу поступали звонки с просьбой больше рассказать о молдавском актёре. Лянке могли позвонить в любое время дня и ночи, а иногда даже угрожали, что если она откажется ответить на вопросы, то это может плохо повлиять на её карьеру и репутацию. Теперь Грыу нашла в себе силы поговорить об отце. Отвечая на слова молавского актёра, Лянка сказала, что у каждого человека есть своя точка зрения, разумеется, у Георге тоже. Однако актриса считает свою возможность жить в Москве заслугой матери.

Фото: instagram.com/lyanka22

«Мне нужно было время, чтобы понять и простить отца. Я знала, что увижу его, что мы встретимся. Просто я не знала точно, каким образом это произойдёт», – объяснила Лянка своё нежелание сразу же встретиться с Георге. Первая возможная встреча не состоялась, поскольку Грыу не хотела, чтобы этот момент попал на камеру. Вторая возможность представилась через 6-7 лет. Тогда Лянка встретилась со своими сводными братом и сестрой. «Вот их я хотела видеть. Я точно знала, зачем я хочу их видеть. И я очень рада, что я с ними встретилась. Настолько родные мне люди... Как-то сразу абсолютно точно понимаешь, что такое родня», – поделилась впечатлениями Грыу.

Фото: instagram.com/lyanka22

Старшая сестра Лянки предложила ей встретиться с отцом. Актриса согласилась, что, да, нужно бы, но встреча так и не произошла. А произошла год спустя. Ещё до этого Георге нашёл Лянку в соцсетях, извинился и сказал, что гордится дочкой. Встреча состоялась летом. Георге подарил Лянке цветы, затем отец и дочь пошли в ресторан. Там они поговорили о прошлом, о том, как складывается у них жизнь сейчас. На прощанье Грыу обнялись, и актёр сказал: «Всегда сначала чувствуй, а потом реагируй». Артистка задумалась над этим советом.

Фото: instagram.com/lyanka22