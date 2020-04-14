Лера Кудрявцева рассказала, что потеряла ребёнка

Кудрявцева и Канделаки провели совместный эфир 13 апреля. В ходе разговора речь зашла о дочери Маше. Телеведущая призналась, что после её рождения забеременела ещё раз.

Новости России. Российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева во время прямого эфира в Instagram рассказала, что потеряла ребёнка.

По словам Кудрявцевой, о беременности она узнала не сразу. Актриса почувствовала боль в спине, пошла к врачу и выяснила, что находится уже на втором месяце.

Поговорив с супругом, они решили оставить ребёнка, однако выносить малыша телеведущая не смогла. Кудрявцева предположила, что её организм был ослаблен после ЭКО и предыдущей беременности.

Напомним, в 2013 году Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова.