Лера Кудрявцева рассказала, что потеряла ребёнка

Новости России. Российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева во время прямого эфира в Instagram рассказала, что потеряла ребёнка.
Кудрявцева и Канделаки провели совместный эфир 13 апреля. В ходе разговора речь зашла о дочери Маше. Телеведущая призналась, что после её рождения забеременела ещё раз.
Фото: instagram.com/igor_makarov25
По словам Кудрявцевой, о беременности она узнала не сразу. Актриса почувствовала боль в спине, пошла к врачу и выяснила, что находится уже на втором месяце.
Поговорив с супругом, они решили оставить ребёнка, однако выносить малыша телеведущая не смогла. Кудрявцева предположила, что её организм был ослаблен после ЭКО и предыдущей беременности.
Напомним, в 2013 году Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова.
В августе 2018 года у пары родилась дочка – здесь подробнее.