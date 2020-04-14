Прямой эфир

Лера Кудрявцева рассказала, что потеряла ребёнка

14 апреля 2020 09:59
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Новости России. Российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева во время прямого эфира в Instagram рассказала, что потеряла ребёнка. 

Кудрявцева и Канделаки провели совместный эфир 13 апреля. В ходе разговора речь зашла о дочери Маше. Телеведущая призналась, что после её рождения забеременела ещё раз. 

Лера Кудрявцева рассказала, что потеряла ребёнка-1

Фото: instagram.com/igor_makarov25 

По словам Кудрявцевой, о беременности она узнала не сразу. Актриса почувствовала боль в спине, пошла к врачу и выяснила, что находится уже на втором месяце. 

Поговорив с супругом, они решили оставить ребёнка, однако выносить малыша телеведущая не смогла. Кудрявцева предположила, что её организм был ослаблен после ЭКО и предыдущей беременности. 

Напомним, в 2013 году Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. 

В августе 2018 года у пары родилась дочка – здесь подробнее

# Звезды # калейдоскоп # Лера Кудрявцева # Тина Канделаки # Игорь Макаров

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