«С возрастом становитесь всё интереснее». Дмитрий Маликов показал, каким был в юности

Новости России. Дмитрий Маликов 29 января отмечает юбилей. Композитору исполнилось 50 лет.

В честь круглой даты артист опубликовал фотоколлаж, на котором он несколько десятков лет назад и сегодня. И сам себя поздравил с праздником.

Дмитрий Маликов:

Могли ли мы достичь большего, приятель? Будь здоров! Не кашляй! С днюхой тебя!