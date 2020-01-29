«С возрастом становитесь всё интереснее». Дмитрий Маликов показал, каким был в юности
Новости России. Дмитрий Маликов 29 января отмечает юбилей. Композитору исполнилось 50 лет.
В честь круглой даты артист опубликовал фотоколлаж, на котором он несколько десятков лет назад и сегодня. И сам себя поздравил с праздником.
Дмитрий Маликов:
Могли ли мы достичь большего, приятель? Будь здоров! Не кашляй! С днюхой тебя!
Фото: instagram.com/dmitriy_malikov
Подписчики оценили фото и отметили, что музыкант совсем не изменился. Фанаты оставили много теплых слов под снимком артиста.
«Совсем не изменился»,
«С возрастом становитесь все интереснее».
К поздравлениям присоединились не только поклонники, но и близкие Дмитрия Маликова.
Дочь артиста – Стефания – опубликовала трогательное семейное фото, на котором музыкант вместе с супругой и двумя детьми.
Фото: instagram.com/steshamalikova
Коллега Маликова – певец и композитор Игорь Николаев – назвал праздник музыканта «юбилеищем», а также пожелал «счастья тебе и твоей прекрасной семье».
Кстати, два года назад в свой день рождения Маликов рассказал о рождении сына.
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