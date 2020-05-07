Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды
Помните песню российской поп-группы «Сливки» о детстве? В ней певицы задаются вопросом, куда уходит детство, и грустят, что оно где-то будет, но не здесь. Взрослые люди часто вспоминают свою юность, и им кажется, что раньше трава была зеленее, музыка лучше, а парни красивее и мужественнее.
А что насчёт знаменитостей? Люди старшего поколения говорят, что их ровесники пели просто великолепно, актёры играли в фильмах так, что дух захватывало. Так почему бы нам не вспомнить ту дивную пору? Давайте узнаем, как выглядели много лет назад современные российские и американские звёзды.
Рената Литвинова
Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин
Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall
Ирина Шейк, 14 лет
Фото: instagram.com/irinashayk
Филипп Киркоров, 8 лет
Фото: instagram.com/fkirkorov
Селена Гомес
Фото: instagram.com/selenagomez
Евгений Петросян, 19 лет
Фото: instagram.com/jenniferaniston
Ольга Кабо, 7 лет
Фото: instagram.com/kabo_olga
Анжелика Варум, 1,5 года
Фото: instagram.com/avarum
Юлия Савичева, 3 года
Фото: instagram.com/nikmalinin
Екатерина Климова
Фото: instagram.com/klimovagram
Кстати, ранее мы показали, как выглядели в молодости знаменитые телеведущие.
Если вы хотите увидеть молодых Хромченко, Губерниева и Малышеву, – смотрите здесь.