Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?

Помните ли вы, как выглядели в молодости ныне хорошо известные ведущие на телевидении? Иногда кажется, что они были такими, какие есть, всегда. Но, конечно, нет. Васильев, Малышева, Хромченко и другие когда-то были детьми и подростками, юношами и девушками.

Нам захотелось узнать, насколько они в юности отличаются от нынешних себя. Мы выбрали шесть знаменитостей, которые выглядят довольно непривычно на своих старых фотографиях.

Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?

Юлия Высоцкая