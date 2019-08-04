Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Помните ли вы, как выглядели в молодости ныне хорошо известные ведущие на телевидении? Иногда кажется, что они были такими, какие есть, всегда. Но, конечно, нет. Васильев, Малышева, Хромченко и другие когда-то были детьми и подростками, юношами и девушками.
Нам захотелось узнать, насколько они в юности отличаются от нынешних себя. Мы выбрали шесть знаменитостей, которые выглядят довольно непривычно на своих старых фотографиях.
Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Юлия Высоцкая
Фото: кадр из фильма «Пойти и не вернуться»
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Александр Васильев
Фото: facebook.com/AlexandreVassilievFriends
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev
Дмитрий Губерниев
Фото: instagram.com/guberniev_dmitry
Фото: instagram.com/guberniev_dmitry
Эвелина Хромченко
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko
Елена Малышева
Фото: instagram.com/malysheva.live
Фото: instagram.com/malysheva.live
Владимир Познер
Фото: instagram.com/pozneronline
Фото: instagram.com/pozneronline
Ольга Бурлакова
Фото: instagram.com/ola_by_ola