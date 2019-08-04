Прямой эфир

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?

04 августа 2019 16:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Помните ли вы, как выглядели в молодости ныне хорошо известные ведущие на телевидении? Иногда кажется, что они были такими, какие есть, всегда. Но, конечно, нет. Васильев, Малышева, Хромченко и другие когда-то были детьми и подростками, юношами и девушками.

Нам захотелось узнать, насколько они в юности отличаются от нынешних себя. Мы выбрали шесть знаменитостей, которые выглядят довольно непривычно на своих старых фотографиях.

Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?

Юлия Высоцкая

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?-1

Фото: кадр из фильма «Пойти и не вернуться»

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?-3

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Александр Васильев

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?-5

Фото: facebook.com/AlexandreVassilievFriends

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?-7

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Дмитрий Губерниев

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?-9

Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?-11

Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Эвелина Хромченко

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?-13

Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?-15

Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Елена Малышева

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?-17

Фото: instagram.com/malysheva.live

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?-19

Фото: instagram.com/malysheva.live

Владимир Познер

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?-21

Фото: instagram.com/pozneronline

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?-23

Фото: instagram.com/pozneronline

Ольга Бурлакова

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?-25

Фото: Кино-театр.ру

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?-27

Фото: instagram.com/ola_by_ola

# Звезды # Ольга Бурлакова # Юлия Высоцкая # Александр Васильев # Дмитрий Губерниев # Елена Малышева

Другие новости рубрики

Все новости
На 85 году ушёл из жизни певец и композитор Вилли Токарев
04 августа 2019 13:16

На 85 году ушёл из жизни певец и композитор Вилли Токарев

Мои 33. Дарья Домрачева показала дочь и поблагодарила за поздравления
04 августа 2019 11:35

Мои 33. Дарья Домрачева показала дочь и поблагодарила за поздравления

Есть или нет после шести вечера? Девушка-медик развенчивает мифы о питании
04 августа 2019 10:14

Есть или нет после шести вечера? Девушка-медик развенчивает мифы о питании