На войне и про войну. Сбитого не добивать, как делили Германию и зачем генералу перчатки

75 лет после войны. Мы преклоняемся перед мужеством наших родителей, дедов и прадедов, переживших войну или оставшихся на ней. Нам уже много известно о тех годах. От самих ветеранов, из учебников, книг и кино. И чем больше проходит времени, тем больше открывается страниц – новых фактов, судеб, событий. В том числе и смешных, нелепых, забавных эпизодов - таких, о которых бывшие фронтовики и партизаны не рассказывали на встречах с пионерами. А ведь и эти истории были – жизнь. Их не вычеркнуть из героического прошлого нашего народа-победителя.

Негласные правила войны

Война-войной, а отношения между врагами не всегда складывались по принципу «кто-кого». Были там и свои негласные правила. Ветераны рассказывали, например, что снайперы не стреляли в медсестер, если это было не во время боя. Или что в рукопашной схватке не принято было убивать противника, если он был без оружия и с поднятыми руками. В горячке, конечно, случалось всякое, обе стороны грешили. Но что было, то было. А ещё об одном, не прописанном в уставах фронтовом законе рассказывал Герой Советского Союза генерал-лейтенант Александр Выборнов. Он был в войну летчиком-истребителем. Ветеран вспоминал, что лётчики не стреляли во врагов, которые выпрыгивали из горящих самолетов с парашютами. «Мы всегда внушали себе и своим товарищам – лежачего зайца не бьют! И мы парашютистов не расстреливали. Я, например, никогда не атаковал, считал, что ему и так достаточно», – читаем в одном из интервью прославленного лётчика.

Анекдот из окопа

На Крымской конференции обсуждали вопрос, как делить репарации, которые будут взысканы с Германии. Черчилль предлагает: «По частям». Рузвельт: «По участникам». А товарищ Сталин потянул свою трубку и говорит: «Нет, господа, делить будем по трудодням».

Чтобы руки не чесались

Однажды старшему лейтенанту Евгению Кузнецову, помощнику начштаба 384 отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 65-й армии, довелось быть парламентером. Было это уже на исходе войны. Послало его начальство предлагать командиру 35-й пехотной дивизии генералу Рихарду сложить оружие. Когда они встретились в блиндаже, генерал поздоровался за руку. Тогда Кузнецов обратил внимание, что немец был в перчатках, немного этому удивился. Как-то позже офицер поделился впечатлением со своими, и знающие люди ему объяснили. Рассказали, что наши большие чины (а конкретно тогда назвали имя генерала Павла Ивановича Батова), когда оказывались на передовой, тоже через перчатку со всеми здоровались. Кто-то протирал руки тройным одеколоном. Это чтобы заразу какую не подхватить. Какая там гигиена в траншеях?! Когда этот солдат умывался последний раз и что у него на руках? На фронте приходилось бороться не только с врагом, но и с множеством кожных инфекций, с паразитами всех мастей. Самыми распространенными были чесотка и педикулёз. Уже в конце 1941 года даже были сформированы специальные банно-прачечные и дезинфекционные поезда, а ближе к передовой работали обмывочно-дезинфекционные роты. У немцев были те же проблемы. Так что перчатки на руках начальников даже в жаркое лето – вполне понятное было дело.

Ваш В.Д.