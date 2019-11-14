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Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях

14 ноября 2019 14:58
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Задумывались ли вы о том, что было бы интересно встретиться с самим собой или самой собой, только на пару десятков лет моложе? Просто посмотреть, похлопать по плечу, посочувствовать или, напротив, порадоваться, что впереди ещё много интересного. 

Конечно, машину времени не изобрели, и ряд физиков считает, что перемещение во времени в принципе невозможно. Зато уже созданы программы по фотомонтажу, на которых можно устроить вот такую призрачную встречу прошлым собой. 

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото 

Арнольд Шварценеггер 

Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях-1

Фото: instagram.com/ardgelinck 

Джек Николсон 

Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях-4

Фото: instagram.com/ardgelinck 

Дженнифер Энистон 

Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях-7

Фото: instagram.com/ardgelinck 

Джим Керри 

Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях-10

Фото: instagram.com/ardgelinck 

Джонни Депп 

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет? 

Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях-13

Фото: instagram.com/ardgelinck 

Дольф Лундгрен 

Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях-16

Фото: instagram.com/ardgelinck 

Дэниэл Рэдклифф 

Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях-19

Фото: instagram.com/ardgelinck 

Киану Ривз 

Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях-22

Фото: instagram.com/ardgelinck 

Леонардо Ди Каприо 

Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях-25

Фото: instagram.com/ardgelinck 

Марк Хэмилл 

Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях-28

Фото: instagram.com/ardgelinck 

Ричард Гир 

Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях-31

Фото: instagram.com/ardgelinck 

Роберт Де Ниро 

Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях-34

Фото: instagram.com/ardgelinck 

Сёстры Олсен 

Чем сегодня занимаются близнецы, которые были популярными актёрами в прошлом веке?

Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях-37

Фото: instagram.com/ardgelinck 

Уилл Смит 

Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях-40

Фото: instagram.com/ardgelinck 

Эд Ширан 

Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях-43

Фото: instagram.com/ardgelinck 

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