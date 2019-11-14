Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях
Задумывались ли вы о том, что было бы интересно встретиться с самим собой или самой собой, только на пару десятков лет моложе? Просто посмотреть, похлопать по плечу, посочувствовать или, напротив, порадоваться, что впереди ещё много интересного.
Конечно, машину времени не изобрели, и ряд физиков считает, что перемещение во времени в принципе невозможно. Зато уже созданы программы по фотомонтажу, на которых можно устроить вот такую призрачную встречу прошлым собой.
Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото
Арнольд Шварценеггер
Фото: instagram.com/ardgelinck
Джек Николсон
Фото: instagram.com/ardgelinck
Дженнифер Энистон
Фото: instagram.com/ardgelinck
Джим Керри
Фото: instagram.com/ardgelinck
Фото: instagram.com/ardgelinck
Дольф Лундгрен
Фото: instagram.com/ardgelinck
Дэниэл Рэдклифф
Фото: instagram.com/ardgelinck
Киану Ривз
Фото: instagram.com/ardgelinck
Леонардо Ди Каприо
Фото: instagram.com/ardgelinck
Марк Хэмилл
Фото: instagram.com/ardgelinck
Ричард Гир
Фото: instagram.com/ardgelinck
Роберт Де Ниро
Фото: instagram.com/ardgelinck
Фото: instagram.com/ardgelinck
Уилл Смит
Фото: instagram.com/ardgelinck
Эд Ширан
Фото: instagram.com/ardgelinck