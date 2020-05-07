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«Понимаю беспокойство многих». Киркоров сдал тест на коронавирус

07 мая 2020 13:24
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Новости России. Российский артист Филипп Киркоров сдал анализы на коронавирус. О результатах проверки певец рассказал на своей странице в Instagram. 

«Понимаю беспокойство многих... Результаты на Covid-19 отрицательны! Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!» – весело написал исполнитель. 

«Понимаю беспокойство многих». Киркоров сдал тест на коронавирус-1

Фото: instagram.com/fkirkorov 

Фанаты с облегчением вздохнули и порадовались, что с артистом всё хорошо. Поклонники поблагодарили Киркорова за его слова и пожелали певцу того же. 

Кстати, недавно Филипп Киркоров праздновал свой день рождения.

По такому случаю мы вспомнили самые необычнее костюмы знаменитости – здесь подробности

# Звезды # калейдоскоп # Филипп Киркоров # Фотофакт

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