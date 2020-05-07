«Понимаю беспокойство многих». Киркоров сдал тест на коронавирус

Новости России. Российский артист Филипп Киркоров сдал анализы на коронавирус. О результатах проверки певец рассказал на своей странице в Instagram.
«Понимаю беспокойство многих... Результаты на Covid-19 отрицательны! Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!» – весело написал исполнитель.
Фото: instagram.com/fkirkorov
Фанаты с облегчением вздохнули и порадовались, что с артистом всё хорошо. Поклонники поблагодарили Киркорова за его слова и пожелали певцу того же.
Кстати, недавно Филипп Киркоров праздновал свой день рождения.
По такому случаю мы вспомнили самые необычнее костюмы знаменитости – здесь подробности.