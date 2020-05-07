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Мастер маскировки. Парень показал своего питомца, но люди увидели только рюкзак

07 мая 2020 12:00
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Парень показал своего питомца, но люди его не увидели. Оказалось, что это животное – мастер маскировки. 

Всё началось с того, что парень продемонстрировал свой рюкзак. На вид в нём нет ничего необычного, однако внимательные пользователи обнаружили, что за ними кто-то наблюдает. Оказалось, на рюкзаке сидел хамелеон. 

Мастер маскировки. Парень показал своего питомца, но люди увидели только рюкзак-1

Фото: reddit.com/user/Realhumanbeing3 

Автор публикации пояснил, что это его питомец по кличке Гедеон. Комментаторы поразились тому, насколько хорошо рептилия замаскировалась. Другие пользователи пояснили, что хамелеоны меняют свою окраску не столько под влиянием окружающей обстановки, сколько под влиянием настроения. 

Также автор фотографии признался, что Гедеон глуповат, пусть у него и отличные навыки маскировки. Хамелеон как минимум четыре раза падал с дерева, когда пытался схватить себя за ногу. 

Кстати, ранее мы рассказывали о других животных, которые ловко умеют сливаться с окружением.

Попробуйте найти их на фотографиях – здесь подробнее

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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