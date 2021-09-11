Уникальный талант фигурного катания. Как Алине Загитовой удалось построить блестящую карьеру?

Новости России. Она стала первой девушкой в истории России, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 16 лет Алина Загитова стала заслуженным мастером спорта России. Сейчас 19-летняя фигуристка занимает 36 место в рейтинге ISU.

Фото: isu.org

Семья Родилась Алина 18 мая 2002 года в крупном промышленном городе Ижевске. Девушка вместе с семьёй часто переезжала из-за спортивной карьеры своего отца, который занимается на профессиональном уровне хоккеем. Сейчас её папа Ильназ является известным тренером, а мать Алины – предприниматель. По стопам девушки пошла и младшая сестра Сабина, которая также решила связать свою жизнь со спортом.

Фото: instagram.com/azagitova

Начало пути С фигурным катанием будущая олимпийская чемпионка познакомилась в четыре года. В 2007 году у маленькой Алины появился свой первый тренер. И это была Дамира Пичугина. На занятия девочка ходила во дворец спорта «Юбилейный» в Альметьевске. Именно здесь играл её папа за местный клуб «Нефтяник».

Фото: instagram.com/azagitova

В 2008 году семья Загитовых снова вернулась в Ижевск, где фигуристка познакомилась с заслуженным тренером России Натальей Антипиной, с которой она проработала до 2014 года.

Фото: instagram.com/azagitova

Со временем Алина стала лидером в своём городе по фигурному катанию. Поэтому она вместе с бабушкой переехала в Москву для дальнейшего развития способностей. В столице России девочка стала воспитанницей Центра спорта и образования «Самбо-70», где её наставниками были Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Фото: isu.org

Сезон соревнований с 2016 по 2017 год Дебют Алины прошёл в феврале 2016 года в первенстве России, где фигуристка заняла девятое место. Следующее соревнование стало для спортсменки более успешным. Она праздновала победу на этапе Гран-при во Франции, суммарно набрав 194.37 балла.

Фото: isu.org

В сентябре этого же года на соревнованиях в Словении Алина стала лидером в короткой программе, однако не смогла удержать свою позицию после произвольной. В итоге её наградили лишь бронзовой медалью.

Фото: instagram.com/azagitova

Благодаря своим достижениям в соревнованиях девушка получила возможность участвовать в финале Гран-при среди юниоров в Марселе, где фигуристка поднялась на высшую ступень пьедестала.

Фото: instagram.com/azagitova

Позже Алина выступила на ЧР, где завоевала серебро. В начале 2017 года она победила в первенстве России по фигурному катанию. После одной золотой медали сразу появилась и вторая – за лучшее выступление на Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Турции.

Фото: isu.org

В марте этого же года Алина также стала лидером на чемпионате мира в Тайбэе, набрав 208.60 балла. Единственный сезон в юниорской лиге спортсменка закончила завоеванием всех возможных титулов. За это время она смогла установить пять мировых рекордов.

Фото: instagram.com/azagitova

Сезон соревнований с 2017 по 2018 год Данный сезон фигуристка начала весьма успешно. В сентябре она заняла первое место в Кубке Ломбардии. Следующие две золотые медали Алина получила на этапах Гран-при в Пекине и Гренобле. Это достижение помогло девушке получить право на участие в финале, там девушка также оказалась первой, набрав суммарно 213.8 балла. В декабре 2017 года Алина впервые завоевала титул чемпионки России.

Фото: isu.org

На ЧЕ в Москве в 2018 году девушка была самой юной из всех участниц, однако это не помешало фигуристке стать лучшей и получить золотую медаль, опередив Евгению Медведеву, которая уже несколько раз побеждала в данных состязаниях. Триумф Медведевой и Загитовой. Российские фигуристы завоевали серебро в командных соревнованиях на ОИ. Подробнее здесь. По итогам чемпионата Европы сформировался список участников, которые будут защищать честь страны на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Конечно, фамилия юной звезды фигурного катания вошла в перечень лучших спортсменов страны. В командных состязаниях девушка получила серебряную медаль, однако в индивидуальном забеге она одержала золото, став олимпийской чемпионкой. 15-летняя спортсменка принесла России первое золото на ОИ-2018. Здесь подробности.

Фото: instagram.com/azagitova

Сезон соревнований с 2018 по 2019 год Начала сезон Загитова с участия на международном турнире Nebelhorn Trophy, где заняла лидирующую позицию, набрав суммарно 238.43 балла. После очередной победы Алина получила ещё две золотые медали за блестящее исполнение номеров на этапах Гран-при в Москве и Хельсинки. Финал этих соревнований выдался для фигуристки очень тяжёлым. Девушка получила травму стопы, однако всё равно вышла на лёд и заняла второе место. «Всё-таки не будем забывать, что ей 15»: тренер Загитовой извинился перед болельщиками. Подробности здесь.

Фото: isu.org

В январе Алина участвовала в чемпионате Европы, который проходил в Минске. В данных соревнованиях фигуристка заняла второе место, набрав в сумме 198.34 балла. Самая юная россиянка на турнире Софья Самодурова стала чемпионкой Европы, Алина Загитова – вторая. Здесь подробнее. В марте, покорив судей и зрителей мастерским исполнением программы, девушка выиграла золото на чемпионате мира, который проходил в Сайтаме. По итогам сезона Загитова заняла первую строчку в рейтинге ISU.

Фото: instagram.com/azagitova

Сезон соревнований с 2019 по 2020 год Данный сезон начался с выступления на ежегодном командном турнире Japan Open, где Алина входила в состав европейской сборной. Соревнования закончились золотыми медалями. Следующие состязания – Гран-при во Франции и Японии, где девушка заняла второе и третье места. Алина Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме, бронзу взяла Евгения Медведева (читать далее).

Фото: instagram.com/azagitova

Переломный момент 13 декабря 2019 года фигуристка объявила, что вынуждена временно приостановить свою карьеру. Но при этом девушка всё равно входит в состав сборной России. «Я остаюсь на льду». Алина Загитова рассказала, чем займётся во время приостановки карьеры (узнать здесь). В июне 2020 года она присутствовала на сборах в Новогорске, однако позже появилась информация об отказе Алины участвовать в новом сезоне соревнований.

Фото: instagram.com/azagitova

Хобби Алина любит рисовать, что помогает ей отвлечься от тяжёлых тренировок. Своим увлечением девушка делится в социальной сети Instagram.

Фото: instagram.com/azagitova

Кроме этого девушка обожает животных. У фигуристки есть питомец по кличке Масару. История о собаке, покорившей сердце спортсменки, достаточно увлекательная. Мама и папа пообещали подарить Алине акита-ину при условии, что она окажется победительницей Олимпийских игр. К слову, у Загитовой на тот момент уже были кошка и шиншиллы. Родители слово не сдержали. Зато о мечте девушки узнала Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину и решила подарить чемпионке ещё одного питомца. После этого Масару стала лучшим другом для девушки.

Фото: instagram.com/azagitova